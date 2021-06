Olimpia

Tokiói olimpia: emlékérmét bocsátott ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank pénteken emlékérmét bocsátott ki a nyári tokiói olimpia és a paralimpia tiszteletére.



Az MNB közleménye szerint a 10 ezer forintos címletű ezüst és 2000 forintos színesfém emlékérmet Endrődy Zoltán iparművész tervezte. A világ legnagyobb, legnézettebb sporteseménye kapcsán 1984 óta jelentet meg emlékpénzeket az MNB, de most először a paralimpiai sportolókat is reprezentálják az emlékérmék.



Az emlékérmék képi megjelenésükben a magyar csapatra hívják fel a figyelmet azon sportágak kiemelésével, amelyekben egyaránt sikeresek a magyar olimpiai és paralimpiai sportolók.



Az előoldal központi motívumaként ezért az ép és parasportban is sikersportágnak számító kajak-kenu, úszás és vívás absztrakt ábrázolása látható. A geometrikus síkokra bontott formákkal ábrázolt sportolók (kajakos, úszó és kerekesszékes vívó) a két magyar csapat együttműködését, integrációját hivatott jelképezni. A sportolók ábrázolását keretbe foglalja a MAGYARORSZÁG körirat, melynek végpontjait az érme szélén futó körvonal köti össze. Az emlékérmét tervező Endrődy Zoltán mesterjegye a kerekesszékes vívó ábrázolásától balra található.



Az emlékérmék hátoldalán a magyar olimpiai csapat összetartozást jelképező, és a magyar paralimpiai csapat egyenlőséget kiemelő logójának ábrázolása látható, melyeket a hátoldal szélén futó "MAGYAR OLIMPIAI ÉS PARALIMPIAI CSAPAT" körirat, illetve a körirat végpontjait összekötő körvonal övez. A logók ábrázolása mellett, bal, illetve jobb oldalon az ötkarikás játékok hivatalos elnevezése a "TOKYO 2020" felirat olvasható két részre tagolva.



Az emlékpénzek értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a "XXXII. Nyári Olimpiai és a XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" ezüst emlékérme - a rendelkezésre álló készlet függvényében - a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg a gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt.-nél.