Dicsőség

Phjongcshang aranyérmesei felkerültek az olimpiai bajnokok emléktáblájára

A phjongcshangi téli játékokon aranyérmes férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjainak neve csütörtökön felkerült az Olimpia Parkban található emléktáblára, melyen az ötkarikás bajnokok szerepelnek. 2019.01.17 21:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ünnepségen Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba mellett az V. kerület polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter leplezte le a táblát 150 belvárosi hatodik osztályos diák jelenlétében.



A városvezető felidézte, hogy a park 2014-es felújításakor állították az emléktáblát, melyre most először kerültek olyan sportolók, akik téli sportágban diadalmaskodtak. Megjegyezte, mindig öröm látni a táblák előtt nosztalgiázó nyugdíjasokat, vagy éppen a múlt nagyjaival ismerkedő fiatalokat.



A négy aranyérmes gyorskorcsolyázótól kérdezhettek is a gyerekek, akik a hivatalos program után aláírást gyűjtöttek Magyarország első téli olimpiai bajnokaitól, illetve fényképet készítettük velük és az aranyérmeiket is megcsodálhatták.



"Még sok mindent nem értünk el. Például az olimpiai szereplést is lehet fokozni" - válaszolt Liu Shaoang arra a kérdésre, hogy milyen motivációjuk maradt az olimpiai siker után.



Knoch Viktor a sportolói életforma lemondásairól beszélt, felidézte, hogy az iskolába jószerivel csak vizsgázni járt, illetve kevesebb barátja volt kortársainál, mivel rendre edzésen, edzőtáborban vagy éppen versenyen volt, ugyanakkor szerinte megérte a sok áldozatot. A váltó legidősebb és egyéves pihenőjét töltő tagja az MTI-nek elmondta, a versenyek hiányoznak neki, de a kőkemény felkészülés nem.



"A következő cél a váltóval a vb-győzelem, egyénileg pedig mindenkinek más" - válaszolt a rövidtávú terveket firtató kérdésre Burján Csaba, aki az MTI-nek elárulta, a vasárnap véget ért sikeres Európa-bajnokság után keddtől már ismét a munkáé volt a főszerep, jelenleg nagyon kemény edzésekkel készülnek a februári két világkupaversenyre.



"A nap végén csak a testvérem van mellettem" - válaszolt Liu Shaolin Sándor a testvéri viszonyra vonatkozó kérdésre, hozzátéve, mindig jó testvérek voltak, s nem jellemző a rivalizálás köztük. Az MTK világ- és Európa-bajnokát még példaképeiről faggatták az iskolások, erre úgy felelt, több is van neki, s tulajdonképpen a családtagjaitól kezdve, edzőin át, a csapattársakig mindenki beletartozik ebbe a körbe, aki segítette őt.



A magyar csapat hétvégén négy arany-, négy ezüst és egy bronzéremmel a hollandiai Dordrechtben rendezett Európa-bajnokság éremtáblájának élén végzett, a kontinensviadal legeredményesebb versenyzője három arannyal és két ezüsttel Liu Shaolin lett, aki megszerezte Magyarország első összetett aranyérmét, illetve a férfi váltó is először diadalmaskodott. A sportág versenyei február elején folytatódnak a drezdai és torinói világkupafordulókkal, a szezon pedig március elején a szófiai világbajnoksággal zárul.