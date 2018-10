Siker

Véget ért az ifjúsági olimpia, minden idők legjobb szereplésével zártak a magyarok

Befejeződött a III. nyári ifjúsági olimpia Buenos Airesben a csütörtök esti záróünnepséggel, amelyen a következő rendező város, Dakar átvette az ötkarikás zászlót. A magyarok minden idők legjobb ifjúsági olimpiai szereplésével, 24 éremmel, 12 arannyal, 7 ezüsttel és 5 bronzzal zártak. 2018.10.19 12:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint a záró ceremónián a magyar zászlót a három számban is győztes úszó, Milák Kristóf vitte.



A nyitóünnepséggel ellentétben az esemény ezúttal nem volt nyilvános, csak a nemzetek küldöttségei és a sajtó lehetett jelen az olimpiai faluban. Az ünnepséget színpadi produkciók, zenei elemek és videobejátszások színesítették.



A nemzetek felvonulása után leeresztették az olimpiai lobogót, majd azt Buenos Aires polgármestere, Horacio Rodríguez Larreta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének, Thomas Bachnak a közvetítésével átadta a dakari városvezetőnek, Soham El Wardininek, mivel a 2022-es nyári ifjúsági olimpiát a szenegáli fővárosban rendezik. Afrikai ország először lehet házigazdája olimpiai eseménynek.



A sportolókat, szervezőket, önkénteseket köszöntötte Thomas Bach és Gerardo Werthein, a szervezőbizottság vezetője, majd a NOB-elnök köszönetet mondott Argentínának és lezárta a III. nyári ifjúsági olimpiai játékokat.



Thomas Bach sajtótájékoztatón elmondta, a mostani játékok minden elképzelésüket túlteljesítette. "Senkinek nem lehet kétsége, hogy az argentin főváros nagyszerű házigazdája lenne egy felnőtt olimpiának is" - jelentette ki.



A magyarok húsz sportágban indultak, ezek közül kilencben sikerült érmet nyerniük: atlétikában, birkózásban, cselgáncsban, kajak-kenuban, öttusában, strandkézilabdában (lányok), tornában, úszásban és vívásban. Ezekhez jön még az éremtáblába eredményeibe nem számító lovassport és sportlövészet, melyekkel számolva a sportágak száma 11 (a mix csapatversenyek eredményeit nem vezetik a nemzetek közötti összesítésben).



A MOB összesítése alapján az első, 2010-es szingapúri ifjúsági olimpia éremtáblázatán 6 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzéremmel végzett Magyarország, a vegyescsapatok eredményeit is beleszámolva pedig 7-4-6 volt a mérleg, majd 2014-ben, Nankingban 6 arannyal, 6 ezüsttel és 11 bronzzal zárt a csapat, a vegyes eredményekkel pedig 7-9-12 volt a számsor. Buenos Airesben 15, 8, 5 a "bővített mérleg".

A magyar érmesek:

arany:

Milák Kristóf (úszás - 400 m gyors, 200 m gyors, 200 m pillangó)

Rabb Krisztián (vívás - kard egyéni)

Özbas Szofi (cselgáncs, 63 kg)

Berecz Blanka (úszás - 200 m pillangó)

Késely Ajna (úszás - 800 m gyors, 200 m gyors, 400 m gyors)

Pusztai Liza (vívás - kard egyéni)

Rendessy Eszter (kajak - gyorsasági verseny)

Kiss Ádám (kajak - gyorsasági verseny)



ezüst:

Milák Kristóf (úszás - 100 m pillangó)

Gönczöl Laura (kenu - gyorsasági verseny)

Balázs Krisztián (torna - talaj)

Bácskay Csenge (torna - ugrás)

Szél Anna (birkózás - 57 kg)

Endrész Klaudia (atlétika - távolugrás)

Huller Dániel (atlétika - 400 m gát)



bronz:

Vég Zsombor (cselgáncs - 100 kg)

Leány strandkézilabda-válogatott

Gulyás Michelle (öttusa - egyéni verseny)

Balázs Krisztián (torna - nyújtó)

Vas Blanka, Buzsáki Virág (kerékpár - kombinációs csapatverseny)



Vegyescsapat-versenyekben is végeztek dobogós helyen magyarok, de ezeket hivatalosan nem számolják. A vívók 1-es számú európai válogatottjával győzött a kardozó Pusztai Liza és Rabb Krisztián, ugyancsak első lett Pekler Zalán mongol partnerével légpuskában, valamint Balázs Krisztián a tornasport különböző szakágainak képviselőiből összeállt csapatok küzdelmében. A díjugrató Jármy Vince ezüstöt nyert az Európa-válogatott tagjaként.