NOB - Az ökölvívás programban maradása sem biztos

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testülete a súlyemelés mellett egyelőre az ökölvívás programban maradásáról sem határozott.

A boksz akár a következő, 2020-as tokiói játékok műsoráról is lekerülhet, amennyiben a sportági nemzetközi szövetség (AIBA) nem tudja megoldani vezetési és pénzügyi válságát és ezt hitelt érdemlően nem bizonyítja a NOB-nak.



Az olimpiai sportokra szakosodott insidethegames.com szakportál azt írta, hogy a NOB vezető testülete a november 30. és december 2. közötti, tokiói ülésén határoz majd a két sportág sorsáról.



Az AIBA-ban egy éve vezetői válság van: tavaly októberben felfüggesztették a korábbi elnök Vu Csing Kuót, aki csődközeli helyzetbe vezette a szervezetet, s ezért novemberben lemondott tisztségéről. Az AIBA-t ideiglenesen az olasz Franco Falcinelli irányította, aki a január végi rendkívüli kongresszuson nem vállalta tovább a megbízatást. Jelenleg az üzbég Gafur Rahimov személyében ismét ideiglenes vezetője van a szervezetnek, de őt az Egyesült Államokban szervezett bűnözésben való részvétellel gyanúsítják. Az anyagi gondokkal küzdő AIBA megítélését tovább rontotta, hogy bundázásra derült fény a 2016-os, Rio de Janeiró-i olimpia néhány mérkőzése kapcsán.



"Meg kell tudnunk, hogy a NOB pontosan mit vár tőlünk, amit nem tettünk meg eddig. Azt fogjuk kérni, hogy világosan és velősen fogalmazza meg a NOB az aggodalmának okát. Amint tudjuk, mi a hiányosság, azonnal kijavítjuk" - mondta a honlapnak Tom Virgets, az AIBA ügyvezető igazgatója.



A NOB vb sokkal biztatóbbnak nevezte a súlyemelés helyzetét, amelynek helye biztos a két év múlva esedékes játékokon, de a 2024-es párizsin a sportágat sújtó rengeteg doppingeset miatt nem.



A NOB jelezte, előrelépésnek tekinti az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) meghozott intézkedéseit, de továbbra is figyelemmel kívánja követni azok alkalmazását, illetve kíváncsian várja, hogy csökken-e tőlük a doppingesetek száma.



A NOB-vb bő egy éve értékelte a korábbi olimpiák, konkrétan a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni játékok doppingellenőrzési eredményeit, az után, hogy egy teljesen megújított labortechnikával ismét megvizsgálták a mintákat. Huszonkét sportágban találtak utólag pozitív eseteket, a két leginkább érintett sportág egyike a súlyemelés volt 49-cel.



A NOB tavaly júniusban csökkentette a sportág résztvevőinek számát 260-ról 196-ra, s eggyel apadt a kategóriák száma is, a korábbi nyolc férfiről és hét nőiről hét-hét súlycsoportra.