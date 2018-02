Téli olimpia

Tangában feszítő pocakos férfi ment a jégre az olimpián

A short trackesek 1000 méteres számának döntője után próbált bemutatni néhány műkorcsolyás mozdulatot a kangnungi jégcsarnokban, de pofára esett.



A férfi átmászott a nézőteret a jégpályától elválasztó korláton, ledobta a kabátját, letolta a nadrágját, aztán egyszer csak ott állt szinte anyaszült meztelenül. Férfiasságát csak egy, elöl majomfejet mintázó tanga, afelett pedig egy rózsaszín tütü takarta. Fedetlen felsőtestére a peace+love (béke+szeretet – ez egyébként Ringo Starr, a The Beatles egykori dobosának mottója is) szavakat írta.



Ha már a jégen volt, gyorsan megpróbált bemutatni egy-két műkorcsolyás flikkflakkot, de már a második mozdulatnál elesett. Azért elcsúszkált még egy darabig, végül a biztonságiak vitték le a pályáról - számolt be a hvg.hu.



A férfi nem egy ismeretlen vicceskedő: Mark Robertsnek hívják, brit, és hivatásos streaker, azaz olyasvalaki, aki meztelenül vagy minél kevesebb ruhában berohangál a pályára nagyobb sporteseményeken. A nyomában rendszerint rendőrök vagy biztonságiak loholnak.



Szaladgált már többek között sznúkermeccsen – Ronnie O’Sullival és Graeme Dott vb-döntőjén 2002-ben – meg a harmincnyolcadik Super Bowlon. Öt éve filmet is forgattak róla "Streak! The Man Who Can't Keep His Clothes On" címmel.