Phjongcshang 2018 - Kristoffersen bukott, Myhreré az aranyérem

Az első futam után élen álló norvég Henrik Kristoffersen bukott, így a svéd Andre Myhrer nyerte a férfi műlesiklást a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján, Kékesi Márton pedig 30. lett.

Vancouver bronzérmese mögött meglepetésre a svájci Ramon Zenhaeusern lett a második, harmadikként pedig a címvédő osztrák Mario Matt zárt. Kékesi Márton a célját elérve 30. helyen végzett.



A második körben, amelyre abbamaradt a hószállingózás, de feltámadt a szél, az első igazán jó menetet az osztrákok címvédője, Mario Matt produkálta, így biztos volt, hogy jelentősen előrelép a 12. helyről. Hosszú ideig csak a svájci Ramon Zenhaeusern tudta őt megelőzni, hiába következtek olyan klasszisok, mint például a francia Alexis Pinturault, aki kombinációban ezüst-, az óriás-műlesiklásban bronzérmes volt.



A legjobb háromból aztán a kombinációban harmadik, szintén francia Victor Muffat-Jeandet sem tudott elég ritmusosan végigsíelni a pályán, azaz számára is elúszott a dobogó. Myhrer viszont bevállalósan síelt, ráadásul mindezt komolyabb hiba nélkül tette, így jelentős, több mint héttizedes előnyéből 34 századot meg tudott őrizni. Ekkor következett a nagy esélyes, a dél-koreai játékokon óriás-műlesiklásban második Kristoffersen, de a reményei hamar szertefoszlottak. Az első ellenőrző pont előtt ugyanis "megdobta" egy kapu és mindkét lába felemelkedett a talajról. Emiatt nem tudott irányt váltani, hiába próbált minden erejével fékezni, már lecsúszott a következő kapuról és kiesett. Mérgében nagyot csapott a hóra a botjával, mert Marcel Hirscher kiesése nyomán óriási esélye volt a sikerre a szakág másik nagy specialistájaként.



Kékesi ezúttal nem csúszott olyan egyenletesen, mint az első futamban, voltak kisebb hibái, de végül teljesítette az elsőhöz képest kevésbé ritmusos pályát, ráadásul a legjobb harmincba is bekerült, ami a célja volt.



"Megszenvedtem a pályával, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a legjobb harminc közé kerülnöm. Nehéz volt a vonalvezetés, de most sokkal korábban jöhettem le, mint az elő menetben, így a pálya kevésbé romlott le" - értékelt Kékesi Márton, aki az MTI kérdésére úgy reagált, szeretne még ebben az idényben világkupafutamon is versenyezni, de erről még nem egyeztetett sem az edzőjével, sem a szövetség vezetőivel.



Eredmények:



Alpesi sí, férfi műlesiklás, olimpiai bajnok:

Andre Myhrer (Svédország) 1:38.99 perc (47.93 mp/51.06 mp)

2. Ramon Zenhaeusern (Svájc) 1:39.33 (48.66/50.67)

3. Mario Matt (Ausztria) 1:39.66 (49.00/50.66)

...30. Kékesi Márton 1:49.05 (53.49/55.56)



Samsal Dalibor kiesett az első futamban.