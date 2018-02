Téli olimpia - Phjongcshang 2018

Az AC/DC-re korizó magyar lány az internet új sztárja

A 30 tagú mezőnyben a legjobb 24-ben kellett végeznie, hogy két nappal később is jégre léphessen. A legjobb produkciót az orosz Alina Zagitova mutatta be, őt honfitársa, Jevgenyija Medvegyeva és a kanadai Kaetlyn Osmond követi.



Az UTE 19 éves műkorcsolyázóját a harmadik hatos csoport második versenyzőjeként szólították jégre. Amint felcsendült az AC/DC zenekar Back in black slágere, a nézők ütemes tapssal reagáltak, később a Thunderstruck még nagyobb lelkesedésre sarkallta őket. A Svájcban készülő magyar sportoló nagyszerűen kezdett, tisztán megcsinálta a két tripla toeloopból álló kombinációját. A folytatás viszont nem alakult tökéletesen, a tripla Lutzot nem tudta kiforogni, így páros lábra érkezett. A hiba nem bizonytalanította el a zenéhez illő rockerszerelésben, fekete nadrágban és fekete, szegecsekkel kirakott, ujjatlan bőr felsőben korcsolyázó versenyzőt, a hátralévő forgásokat, lépéssorokat szépen teljesítette, és a dupla Axel is kifogástalan volt. A program végén a maroknyi magyar szurkoló nagy tapssal jutalmazta Tóthot.



A bírók 53,22 pontra értékelték a gyakorlatot, ez a szezonban a legjobb teljesítménye volt Tóthnak, aki így éppen hat riválist előzött meg, azaz azonnal biztos volt a továbbjutása. Később még egy ellenfelénél jobbnak bizonyult, így a 23. helyről várja a folytatást.



"Boldog vagyok, hogy sikerült a kűrbe jutnom. Bár talpon maradtam, nagyot hibáztam a Lutznál, viszont a többi ugrásom, a forgások és a lépéssorom jó lett" - értékelt a tavalyi Európa-bajnokságon nyolcadik magyar műkorcsolyázó, aki bevallása szerint akkor kezdett izgulni, amikor beállt a jégre, ugyanakkor a közönség az ütemes tapssal sokat segített neki abban, hogy beleélje magát a mozdulatokba és megnyugodjon.



Tóth Ivett kifejtette, nagyon szeret korán versenyezni, azaz őt egyáltalán nem zavarta, hogy a megszokottól eltérően a dél-koreai játékokon este helyett délelőtt, illetve kora délután kell szerepelniük. A zeneválasztást illetően arról beszélt, hogy előző idényben Michael Jacksonra korcsolyázott és ezt a vonalat szerették volna továbbvinni a koreográfusával, aki elfogadta az AC/DC-re vonatkozó ötletét, mert a publikum nagyon át tudja venni a hangulatát.



"Bátor szerettem volna lenni, ez sikerült. A kűr örömjáték lesz" - zárta szavait Tóth Ivett, akinek Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke a vegyeszónában gratulált a teljesítményéhez.



A legjobbakat tartalmazó utolsó csoportból az orosz Marija Szockova és a 31 évével veteránnak számító, Szocsiban bronzérmes olasz Carolina Kostner hibázott, előbbi esett is, utóbbinak pedig az ugrásai nem voltak tiszták. Az élmezőny így is igen szoros, ugyanis a januári Európa-bajnokságon győztes Zagitova alig több mint egy ponttal előzi meg a legutóbbi két világbajnokságon aranyérmes Medvegyevát, de a tavalyi vb-n második Osmond hátránya is csak négy pont.

Eredmények:

Műkorcsolya, nők, állás a rövidprogram után:

1. Alina Zagitova (Oroszország) 82,92 pont

2. Jevgenyija Medvegyeva (Oroszország) 81,61

3. Kaetlyn Osmond (Kanada) 78,87 ...

23. Tóth Ivett 53,22

Hungary's #IvettToth just skated to AC/DC's Back in Black/Thunderstruck wearing leather and NBC commentator #JohnnyWeir didn't like the routine because he could understand what they were singing. I thought it was unique, exciting, fun & rock 'n' roll! #YouGoGirl!#WinterOlympics pic.twitter.com/3RknAX5tsX — Jerry Steffen TM KESQ (@JerrySteffen) 2018. február 21.