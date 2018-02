Téli olimpia

Phjongcshang 2018 - A Liu fivérek negyeddöntőben 500 méteren

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang negyeddöntőbe jutott a keddi selejtezőből a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres távján a phjongcshangi téli olimpián, míg Knoch Viktor kiesett. 2018.02.20 12:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyarok közül elsőként a negyedik olimpiáján szereplő Knoch Viktor lépett jégre, aki a legjobb, egyes pozícióból rajtolt, ezt a helyet meg is tartotta. Ugyan féltávnál az 1000 méteren bronzérmes dél-koreai Szeo Ji Ra megelőzte őt, de még így is továbbjutást érő helyen volt, mígnem az utolsó előtti kanyar előtt megbotlott, majd elesett és a mobilpalánknak csapódott. A 28 éves pécsi sportoló a futamot követően úgy nyilatkozott, hogy csak magára haragudhat, mert ezt ő szúrta el.



Ezt követően Liu Shaoangnak nem okozott gondot a továbbjutás. Igazán kiemelkedő képességű ellenfele nem volt. Az MTK minden távon junior világbajnok versenyzője a japán Szakazume Rioszukét lerajtolva élre állt, vezető pozícióját pedig a célig nem engedte át senkinek.



A táv két évvel ezelőtti világbajnokának, Liu Shaolinnak viszont akadtak erős riválisai. Ennek ellenére, ha lehet, még magabiztosabb volt, mint öccse. Az MTK 1500 méteren ötödik versenyzője az első kanyart végig külső íven tette meg a négyszeres világbajnok kínai Han Tien-jü mellett, majd az egyenesben faképnél hagyta. Vezető helyét egy pillanatra sem veszélyeztette senki, pedig ott volt még a futamban az 1000 méteren ezüstérmes amerikai John-Henry Krueger - a már magyar színekben szereplő Cole William Krueger testvére -, továbbá az 1500-on bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratov is. A második továbbjutó helyet Han megtartotta.