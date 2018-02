Téli olimpia

Phjongcshang 2018 - Keszler Andrea negyeddöntős 1000 méteren

Keszler Andrea bejutott a negyeddöntőbe a női rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián. 2018.02.20 11:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Czeglédi Zsolt

Az észak-koreai szurkolóktól hangos kangnungi jégcsarnokban a magyarok közül elsőként az 1500 méteren hatodik Jászapátit szólították jégre. A 19 éves szegedi versenyző negyedikként fordult az első kanyarba, de még az első körben feljebb lépett. Kisvártatva nagyobb sebességre kapcsolt, megpróbálta kívülről körbekorcsolyázni az előtte lévő két riválist, de annyival nem volt gyorsabb, hogy élre soroljon be. Ráadásul a táv vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, a holland Suzanne Schulting és a kazah Kim Iong A között nem volt elég hely, hogy beférjen, amikor pedig utóbbival összeértek az egyik kanyarban, akkor kisodródott a magyar sportoló. A ritmusvesztés után Jászapáti visszaesett utolsónak a négyesben, a nem tudott már újra úgy felgyorsulni, hogy veszélyeztesse az előtte korcsolyázókat.



Az 500 méteren tizedik Keszler Andreának sem volt könnyű dolga - több szempontból sem. Előbb visszalőtték a rajtot, mert a tatabányai versenyző korcsolyája összeakadt a világbajnoki címvédő Elise Christie-ével, aki elesett még az első csúcsbója előtt. A brit sportoló - Liu Shaolin Sándor párja - nagyon lassan és fájdalmas arccal állt lábra. A második rajtnál nem is erőlködött, inkább utolsónak sorolt be. Keszler viszont az így kapott második helyről, azonnal élre állt, de nem sokáig, mert a holland Lara van Ruijven visszaelőzte. Amikor Christie próbált előbbre törni, akkor az egyik egyenes végén úgy vette be a kanyart, hogy közben meglökte Keszlert, aki ugyan állva maradt, de nem tudta visszanyerni a sebességét, hogy támadó helyzetbe kerüljön, így negyedikként haladt át a célvonalon.



A zsűri viszont továbbjuttatta a harmadik olimpiáján szereplő Keszlert, továbbá kizárta Christie-t, akit az edzője ölben vitt az öltözőbe, annyira fájt a lába.