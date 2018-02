Szétszakadt a világbajnok jégtáncosnő ruhája, kilátszott a melle

Gabriella Papadakis legrosszabb rémálma válhatott valóra a jégtáncosok hétfői rövid programjában Phjongcshangban. A 2015-ben és 2016-ban világbajnok párost egy rendkívül kínos malőr hátráltatta. Papadakis ruhája ugyanis megadta magát, amikor párja, Guillame Cizeron emelte. Nem a férfi hibázott, a ruhával volt gond.



A világbajnok sportolónő a jégen méltósággal viselte, hogy kilátszik a melle, utána már a könnyeivel küszködött, nem tudott nyilatkozni az újságíróknak.



A ruha hibája miatt a második helyre szorult a páros, de nincs veszve semmi, kedden visszaszerezhetik előnyüket.

French ice dancers Guillaume Cizeron and Gabriella Papadakis held things together through a wardrobe malfunction and finished second in the short program at #PyecongChang2018. Papadakis' costume came unhooked at the neck seconds into the music. (Xinhua photo/Wang Haofei) pic.twitter.com/Ls9463SMlF