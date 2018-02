Téli olimpia

Phjongcshang 2018 - Két magyar döntős, de nincs érem

Jászapáti Petra a pontszerző hatodik helyen zárt 1500 méteren, míg Liu Shaolin Sándort kizárták az 1000 méter fináléjában, így nyolcadik lett. 2018.02.17 15:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kellemes és kellemetlen meglepetést hozott a magyarok számára a rövidpályás gyorskorcsolyázók szombati napja a phjongcshangi téli olimpián, ugyanis Jászapáti Petra a pontszerző hatodik helyen zárt 1500 méteren, míg Liu Shaolin Sándort kizárták az 1000 méter fináléjában, így nyolcadik lett.



"Végiggurult a gólvonalon a labda, de nem sikerült berúgni" - kezdte értékelését Bánhidi Ákos csapatmenedzser. "Csalódott vagyok, de mindenki az, mert nagyon közel voltunk az éremhez, amire nagyon jó esélyünk volt ezúttal".



Liu Shaolin, az MTK sportolója előbb egy rendkívül nehéz negyeddöntőből futamgyőztesként jutott tovább, s bár lábbenyúlás döntött, a versenyzése kiváló és magabiztos volt. Ráadásul egyik nagy riválisát, az 500-as specialista kínai Vu Ta-csinget kizárták, ahogy más futamokban olyan favoritok jutottak hasonló sorsa, mint a holland Sjinkie Knegt és a dél-koreai Hvang Tae Hon. Liu Shaolin az elődöntőből is magabiztosan lépett a fináléba az 1500-on győztes dél-koreai Lim Hjo Dzsun mögött.



A sportvezető szerint a érem nem "akkor ment el", amikor Liu Shaolint kizárták, hanem akkor, amikor az első három kör lassabb tempója során a táv világkupagyőztese nem ment előrébb. Azt is hozzátette, nem jött jól, hogy a végül győztes kanadai Samuel Girard továbbjuttatása miatt ötfős volt a döntő, ráadásul az MTK klasszisa a legkülső, ötös pozícióból rajtolhatott.



"Nem értettem egyet a döntéssel, és ez azért volt különösen fájó, mert a két dél-koreai rivális mellett akkor csak az amerikai John-Henry Krueger lett volna ellenfél, őt pedig minden emberi számítás szerint meg tudta volna előzni Sanyi, aki egész nap kiválóan versenyzett" - mondta Bánhidi, továbbá megjegyezte, ez nem kifogás a történtekre, csupán a körülmények nehezebbé váltak.



A folytatásról úgy nyilatkozott, hogy ez olyan mint egy könyv, ha teleírtak egy lapot, akkor lapozni kell, de ahol átütött a toll, arra oda kell figyelni. Kiemelte, még hátra van két szám a férfiaknak, abból 500 méteren Liu Shaolin 2016-ban világbajnok volt, míg a férfi váltó már döntős.



"Petra nagyszerűen versenyzett. Persze volt szerencséje a finálé elérésében, de ez ilyen, egyszer mellettünk, egyszer ellenünk. A döntőben talán kicsit megszeppent volt" - értékelte a 19 éves szegedi Jászapáti teljesítményét Bánhidi, aki hangsúlyozta, a versenyző tett is ezért a sikerért, mert feljött a B döntős pozícióba.

A magyar női váltó befejező embere, a selejtezőben nagyszerű versenyzéssel, féltávtól az élen komoly tempót diktálva harcolta ki a továbbjutást a későbbi győztes Csoj Min Dzsong mögött. Az elődöntőben többnyire a mezőny végén "utazott", csak az utolsó körökben próbált előrébb kerülni, s egészen a negyedik helyig küzdötte magát, viszont az utolsó kanyarban ketten is kicsúsztak, így másodikként haladt át a célvonalon. A hétfős fináléban is hasonló taktikát választott, ott viszont "csak" az 500 méter olimpiai bajnokát, az olasz Arianna Fontanát tudta maga mögé utasítani a hajrában.



A magyarok immár két pontszerző helyezést gyűjtöttek: múlt szombaton Liu Shaolin Sándor lett ötödik 1500 méteren. Egyéniben a mostani játékokat megelőzően a 2006-os, torinói olimpián sikerült a legjobb hatban zárni, akkor Huszár Erika negyedik, Knoch Viktor pedig ötödik lett 1500 méteren.



A phjongcshangi olimpián legközelebb kedden veszik birtokukba a rövidpályás gyorskorcsolyázók a kangnungi jégcsarnokot. Akkor a női 1000 és a férfi 500 méter selejtezőit, valamint a 3000 méteres női váltó fináléját és - a magyarok részvételével - kisdöntőjét bonyolítják le.