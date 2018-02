Téli olimpia

Phjongcshang 2018 - Liu Shaolin elődöntős 1000 méteren

Liu Shaolin Sándor a táv világkupagyőzteséhez méltó versenyzéssel továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres negyeddöntőjéből a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. 2018.02.17 12:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Czeglédi Zsolt

Nem ígérkezett könnyűnek az ötfős futam, mivel az MTK sportolója ellenfélül kapta a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Charles Hamelint és az 500 méter specialistáját, a kínai Vu Ta-csinget, továbbá két lett sportolót.



A két éve 500 méteren világbajnok magyar versenyző negyedikként fordult az első kanyarba, aztán apránként előzte meg ellenfeleit. Előbb a lett Roberto Pukitist, majd a tengerentúli vetélytársát, végül az ázsiait is tisztán előzte meg. Liu Shaolin nem nyugodhatott meg, mert előbb Hamelin támadta agresszíven, majd a végén Vu is "ráborított", de egyik sem tudta megelőzni, vagy kibillenteni a magyart. A célba viszont szinte egyszerre robbantak hárman, mert az utolsó kanyarból Hamelin és Pukitis is jól gyorsított ki, de a lábbenyúlása Liu Shaolinnak volt a legjobb, azaz futamgyőztesként lett elődöntős. A 22 éves magyar sportoló ráadásul a második legjobb időt érte el, ami azért fontos, mert így jó startpozícióból indulhat a következő körben. A videózás után még az egyik nagy favoritnak tartott, de amúgy sem továbbjutó Vut kizárta a zsűri.



További jó hírt jelent magyar szempontból, hogy a többi futamból két nagy esélyes is kiesett, ugyanis a dél-koreai Hvang Tae Hont és a holland Sjinkie Knegtet is kizárták negyeddöntőjéből.