Phjongcshang 2018

Megkezdődött a téli olimpia

hirdetés

Bevonul a magyar csapat (Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt)

Megkezdődött a XXIII. téli olimpia pénteken a dél-koreai Phjongcshangban: a február 25-ig tartó játékokat hivatalosan Mun Dzse In dél-koreai államfő nyitotta meg.



A rendező ország történetét bemutató zenés, táncos műsor után került sor a résztvevő országok csapatainak bevonulására 35 ezer néző előtt. A stadionba - a dél-koreai ábécé alapján - 89.-ként érkező magyar küldöttség nemzeti zászlaját a gyorskorcsolyázó Nagy Konrád vitte.

Nagy Konrád gyorskorcsolyázó, egyetemi világbajnok viszi a nemzeti lobogót

A 92 nemzet közül a hagyományoknak megfelelően az első helyen ezúttal is Görögország sportolói vonultak fel, a sort pedig a házigazda Dél-Korea, valamint Észak-Korea közös bevonulása zárta. Sportolóik a Koreai-félszigetet ábrázoló, egységet kifejező zászló alatt érkeztek, a lobogót két sportoló - egy észak- és egy dél-koreai résztvevő - közösen vitte.



Érdekes színfolt volt Tonga zászlóvivője, az ezúttal sífutásban induló Pita Taufatofua, aki a fagypont alatti hőmérséklet ellenére félmeztelenül menetelt. A 34 éves sportoló a 2016-os riói olimpián is zászlóvivő volt, Brazíliában tekvondóban versenyzett.



Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének köszöntő beszédét követően Mun Dzse In dél-koreai államfő nyitotta meg hivatalosan a játékokat.



Az olimpiai zászló érkezése és az olimpiai eskü elhangzása után a stadionban az olimpiai lángot a koreai közös női jégkorongcsapat két tagja vitte fel a fáklyához, ahol Kim Ju Na, Dél-Korea első műkorcsolyázó olimpiai bajnoka lobbantotta fel a lángot.

Az ötkarikás játékok kabalafigurája, a fehér tigris

Phjongcshangban rekordot jelentő 92 ország 2925 versenyzője - köztük 19 magyar - indul. Az országban tapasztalt doppinghelyzet miatt Oroszországból 168 versenyző vehet részt, "Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel a játékokon.



Az ötkarikás eseményen 15 sportág 102 versenyszámában avatnak győztest.



A látványos megnyitót részben beárnyékolta, hogy a stadionban nem működött a wifi, s ez alaposan megnehezítette az újságírók és fotósok munkáját. A szervezők tájékoztatása szerint a teljes network-hálózat összeomlott, ami a játékok minden helyszínét érintette.