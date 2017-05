Olimpia

Kulcsár Krisztián a MOB új elnöke

hirdetés

Az első körben a három elnökjelölt közül Kulcsár Krisztiánra 83-an szavaztak, a győzelemhez azonban ekkor 84 voks kellett volna. Borkai Zsolt 54, míg Szabó Bence korábbi MOB-főtitkár 27 szavazatot kapott, így utóbbi kiesett a versenyből.



A második körben Kulcsár Krisztán 108, míg Borkai Zsolt - aki 2010-től irányította a szervezetet 51 voksot gyűjtött be, azaz a Nemzetközi Vívószövetség sportigazgatója lett a MOB új elnöke.



"Egykori mesterem szavai jutottak az eszembe az elnökségi pályázat kapcsán: Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd! De ne próbáld!" - kezdte a választás előtti bemutatkozó beszédét Kulcsár Krisztián, utalva a Csillagok háborújából Yoda szavaira.



Hozzátette: meggyőződése, hogy a sport nem sokban különbözik az élet más területeiről:



"Keményen kell küzdeni, és akkor sikereket érhetünk el. Nekem volt lehetőségem sporton és azon kívül, a civil szférában is tevékenykedni, sikereket elérni. Ezt a tapasztalatomat szeretném most kamatoztatni elnökként."



A világbajnok, csapatban olimpiai ezüstérmes párbajtőröző elmondta, programja a partnerségen alapszik.

Az új elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

"Elsősorban a sportolókkal és az edzőikkel való partnerségen. Mindenekelőtt a körülményeiken tudok javítani, és azon, hogy ne forduljon elő olyan, hogy a MOB elnöke nem tud időt szakítani valamelyikükre. Az elnöki poszt nem lehet másodállású funkció, nem lehet elérhetetlen a tagság számára" - fogalmazott, jelezve, partnere kíván lenni az állami sportirányításnak is, változást ígért, napi szinten együttműködést.



"Partnerséget ígérek a nemzetközi tagszövetségekkel, mert hiába a kiváló eredmények, a nemzetközi súlyunk ettől messze elmarad. Nyelvtudásomnak, kapcsolatrendszeremnek köszönhetően ebben a munkában személyesen is aktívan veszek részt. Partnerséget óhajtok kialakítani a hazai üzleti élettel. Az állami támogatáson túl piaci alapú szerződésekre is szükség van. Hosszú távon ugyanis csak utóbbira lehet alapozni, hiszen az biztosít független gazdálkodást" - nyilatkozott.



Kiemelte, a kommunikáció terén többre van szükség, mint egy jó honlapra és sajtótájékoztatóra.



Úgy vélte, a MOB összességében jó úton jár, de válaszúthoz érkezett.



"Elengedhetetlen a piaci szereplők felé való nyitás és a sportlétesítmények utóhasznosításának felmérése, mert ez vezeti Budapestet a nagy álomhoz, az olimpiai pályázathoz" - jelentette ki Kulcsár Krisztián.



Az elnökválasztás után, amíg a két alelnökre leadott szavazatokat összeszámolták, Kulcsár Krisztián már MOB-elnökként szólt a tagsághoz.



"Ez az első pillanat, amikor igazán zavarban vagyok. Szeretném megköszönni a tagság támogatását és bizalmát. Amit ígérni tudok az az, hogy amit a programbeszédemben elmondtam, az megvalósul. Ez azonban nélkületek, a segítségetek és munkátok nélkül nem jön létre. Számítok rátok. Köszönöm!" - mondta.



Az új elnök ezután a sajtónak megerősítette, Svájcból mindenképpen Budapestre költözik, és a MOB vezetését - "legalábbis az első években" - ügyvezető elnökként képzeli el.



"Úgy tudom, az alapszabály ezt nem zárja ki" - fogalmazott a frissen megválasztott elnök, aki közölte, már szerdán munkába áll.

Beszélt arról is, hogy a Nemzetközi Vívószövetség részéről érdekkonfliktus áll fenn, hogy egyszerre töltse be a sportigazgatói, valamint a MOB elnöki tisztét. Ezért a svájci állását a jelenlegi formában fel kell adnia.



Kulcsár Krisztián elárulta: az elnökválasztáson számított erre az eredményre, mert a sportági szakszövetségek részéről érezte, hogy igény van a változásra. Ugyanakkor nem gondolja azt, hogy Borkai Zsolt bukott ember lenne.



Az új MOB-elnök céljai között a legfontosabbnak a partneri kapcsolatok kialakítását tartja a sportélet szereplőivel, valamint a média munkatársaival. Első fontos teendőjének azt tartja, hogy tájékozódjon arról: a sportágak, illetve az egyesületek milyen problémákkal küzdenek, és elnökként miben tud nekik segíteni.



Megemlítette, hogy Budapest olimpiai pályázatát mindig is fontosnak tartja majd. Miként azt is, hogy "javítsuk az eredményességet, először közép-, majd hosszútávon", amit szerinte a sportági bázisok kiszélesítésével lehet elérni.



A négy jelöltből alelnöknek Orendi Mihályt (114 szavazat) és Deutsch Tamást (102) választották meg. Gémesi György 65 voksot kapott, Magyar Zoltán pedig az elnökválasztás után visszalépett.