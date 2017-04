MOB-elnökjelöltek vitája

Kulcsár bírálta, Borkai és Szabó megvédte a MOB elmúlt négy évét

A Magyar Olimpiai Bizottság elnökjelöltjei közül Borkai Zsolt és Szabó Bence alapvetően pozitívan értékelték a MOB elmúlt négy évét, Kulcsár Krisztián szerint azonban a szervezet általános deficitekkel küzd. 2017.04.27 10:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csütörtökön reggel az M4Sport Sportreggeli című adásában élőben vitázott a jövő keddi tisztújító közgyűlésen a MOB elnöki posztjáért harcba induló három sportvezető.



Kulcsár Krisztián, a Nemzetközi Vívószövetség Svájcban élő sportigazgatója szerint javítani kell a MOB társadalmi megbecsültségén és a nemzetközi megítélésén. A kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok párbajtőröző úgy érzi, a magyar sport hagyományai szerint erősebb jelenlétet érdemelne annál, hogy csak három-négy fővel képviselteti magát vezető szinten a nemzetközi sportszervezetekben.



A MOB elnöki posztját 2010 óta betöltő Borkai Zsolt szerint az elmúlt négy év eredménye volt, hogy Gyurta Dániel is bekerült a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottsága, a szervezetnek jelenleg két rendes és egy tiszteletbeli magyar tagja van. A lólengés szöuli olimpiai bajnoka szerint sportdiplomáciai eredmény, hogy az ország számos jelentős világversenyt, Győr pedig idén Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált rendezhet, valamint, hogy első alkalommal jött el Magyarországra az Európai Olimpiai Bizottság szemináriuma.



Kulcsár Krisztián úgy fogalmazott: megvannak az okai annak, miszerint csak tiszavirág életűnek bizonyult, hogy a MOB az egész magyar sport irányításáért volt felelős, s hogy a szervezet 2017-től elveszítette jogkörei jelentős részét. Szerinte emiatt újra kell gondolni kapcsolatát az állami sportirányítással, a kiemelt beruházásokért felelős központtal, valamint a hazai sportszervezetekkel, mert ezen a téren is komoly deficitekkel rendelkezik.



Borkai Zsolt erre úgy reagált, hogy az elmúlt évek vitáinak nyolcvan százaléka arról szólt: a MOB tagozatai egymástól szerették volna elvenni a különböző forrásokat, ő azonban ezt nem hagyta, s ragaszkodott ahhoz, hogy minden pénzt arra használjanak fel, amire eredetileg szánták.



Szabó Bence korábbi főtitkár hangsúlyozta, hogy London után a Magyar Olimpiai Bizottság dolgozta ki a sportágfejlesztési stratégiát, amelyben eredetileg 10+1 sportág szerepelt, s a programba végül 16 sportág került be. Hozzátette: a sportágfejlesztési programot nem a MOB kezelte, ezért úgy látja, nem az olimpiai bizottságon kell számon kérni az elmaradt eredményeket. Ugyanakkor kiemelte, hogy a MOB szerinte minden feltételt biztosított az olimpiai sportágaknak, s ezt bizonyítja, hogy Rio után tizenkét szövetségtől kaptak köszönő levelet.



Borkai Zsolt szerint a MOB számtalan méltatlan támadást kapott, s Szabó Bencével egyetértették abban, hogy a bírálók konkrét kritikákat egyszer sem tudtak megfogalmazni a szervezettel szemben. A regnáló elnök további eredményként értékelte, hogy sikerült megőrizni a MOB 200 fős tagságát, így számos sportszervezet delegáltjai sem kerültek ki belőle.



Szabó Bence azt is kiemelte, hogy az elmúlt négy évben versenyen egyetlen magyar sportoló sem bukott meg doppingvizsgálaton.

Kulcsár Krisztián szerint a MOB eltávolodott az üzleti élettől, s mivel ebben az időszakban lényegesen kevesebb állami támogatást kap, mint korábban, ezért növelnie kell a saját forrásait.



Szabó Bence ezt a kijelentést azzal cáfolta, hogy a barterügyletekkel együtt évi egymilliárd forint volt a MOB szponzori bevétele, és ez szerinte szép eredmény.



Kulcsár kijelentette: olyan elnökséget és közgyűlést szeretne, amelyben aktívak a tagok, vannak viták, és nincsenek határozatképességi problémák, mint az elmúlt időszakban.



Borkai erre azt felelte, Kulcsár Svájcból nem igazán tapasztalhatta meg, mi zajlott a MOB-ban, s véleményét pletykákra alapozta.



Szabó és Kulcsár egyetértett abban, hogy a MOB-ot újra kell pozícionálni, mert a feladatköre most más, mint az elmúlt négy évben, Borkai azonban ezt másként gondolja, szerinte a MOB egy 121 éves, nemzetközileg is elismert szervezet.



A MOB jelenlegi elnöke viszont elismerte, hogy a kommunikációban nem voltak elég jók az elmúlt időszakban. Úgy érzi, talán ez vezethetett oda, hogy a magyar sport képviselői nem látták pontosan, hogy milyen munkát is végzett az olimpiai bizottság, ezért ezen a téren a jövőben feltétlenül javulnia kell a szervezetnek.