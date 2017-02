Orbán nem kíváncsi a nép véleményére, hogy akar-e olimpiát

A 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a városvezetés a kormánnyal egyetértésben - közölte Tarlós István főpolgármester az MTI-vel szerdán, miután egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel és a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőivel.

A kormány határozatot hozott arról, hogy javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságnak a 2024. évi budapesti olimpia és paralimpia megrendezésére irányuló pályázat visszavonására - tájékoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerda este az MTI-t.



Az elfogadott kormányhatározat megállapítja: "Budapest és Magyarország számára az olimpia nemzeti ügy. Régi tapasztalat, hogy a nemzeti ügyek képviseletéhez egyetértésre van szükség. Ez az egyetértés az ország vezetői és a pártok között a pályázat benyújtásakor megvolt, megtestesült a Fővárosi Közgyűlés 92 százalékos, illetve az Országgyűlés 80 százalékos többséggel meghozott döntésében. Az elmúlt hónapokban a korábban létrejött egység felbomlott, az olimpia ügye nemzeti ügyből pártüggyé vált. Ezért a felelősség a korábbi döntésükből kihátráló ellenzéki pártokat terheli" - áll a kormány szerdai ülésén elfogadott szövegben.



A határozatban leszögezik: "sikeres pályázásra, az olimpia megrendezésére csak olyan városoknak van esélyük, ahol a kérdésben egyetértés jött létre és áll fenn. Ez Párizs és Los Angeles esetében ma is igaz. Mivel Budapesten a szükséges egység felbomlott, így Budapest olimpia rendezési pályázata esélytelenné vált. Ebben a helyzetben csak az a felelős döntés, ha Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság a rendezésre irányuló pályázatot nem tartja fenn. Ezért Magyarország Kormánya javaslatot tesz arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság vonja vissza a 2024. évi olimpiai és paraolimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát" - olvasható a kormányhatározatban.

A népszavazás érdeklődés hiányában elmarad?

A döntés természetesen érinti a Momentum Mozgalom népszavazási kezdeményezését is, hiszen ez azt jelenti, hogy Orbánék a megrendezés ötlete előtt sem voltak kíváncsiak a nép véleményére, és most sem lesznek már azok, nem fognak kiírni népszavazást ebben a kérdésben Budapesten. Mindenesetre a mozgalom 266 ezer aláírást gyűjtött össze, ezek ellenőrzését már el is kezdte a fővárosi választási iroda - és be is fejezi a folyamatot, és majd csak a bíróság mondja ki adott esetben, hogy okafogyottá vált.