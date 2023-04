Egészség

Újabb botrány az abortuszgyógyszer körül

Az amerikai egészségügyi miniszter vasárnap élesen bírálta egy szövetségi bíró döntését, amely a héten felfüggesztette a terhesség-megszakításra használt legelterjedtebb gyógyszer engedélyét.



Xavier Becerra úgy fogalmazott, hogy a texasi bíró határozata "nem Amerika", és azt követelte, hogy a bíróság változtassa meg a döntését.



Kijelentette, a kormány azt akarja, hogy az amerikai nők változatlanul hozzájuthassanak a gyógyszerhez, amelyet világszerte nők milliói alkalmaznak.



Pénteken egy texasi szövetségi bíró, akinek határozata az egész országra nézve kötelező, előzetes ítéletében felfüggesztette a mifepristone hatóanyagú gyógyszer engedélyét, amelyet 2000-ben adott ki az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (U.S. Food and Drug Administration - FDA).



Arra a kérdésre, hogy arra biztatja-e majd a FDA-t, ne vegye figyelembe a tilalomról szóló bírósági döntést, a miniszter a CNN hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy "minden az asztalon van".



A texasi bíró, Matthew Kacsmaryk az ítélet végrehajtását egy hétre felfüggesztette, és eddig adott időt a szövetségi intézményeknek a fellebbezésre.



Xavier Becerra miniszter azt is kijelentette, hogy biztosítani fogják a készítmény elérhetőségét nem csak a következő egy hétben, hanem azt követően is, mert szerinte az az elmúlt 20 évben a legbiztonságosabb és leghatékonyabb eszköze volt a terhesség-megszakításnak.



Joe Biden elnök az ítéletre reagálva azt mondta, hogy kormánya mindent megtesz a texasi ítélet ellen.



A texasi bíró a felfüggesztő döntést egy per részeként hozta meg, amelyben a felperes a gyógyszer biztonságát és engedélyét illetően kérte a bíróság beavatkozását.



A Texasban hozott bírósági ítélettel egy napon, pénteken ugyanakkor Washington államban egy másik szövetségi bíró ezzel ellentétes végzést adott ki, amely megtiltja a szövetségi hatóságok számára, hogy korlátozzák a gyógyszer elérhetőségét legalább abban a 17 államban, ahol demokraták pert indítottak a készítmény hozzáférhetőségének védelmében.