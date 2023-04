Állpot

A WHO megdöbbentő meddőségi statisztikákat mutatott be

A meddőség világszerte minden hatodik embert érint - derült ki az Egészségügyi Világszervezet új jelentéséből. Bár a WHO nem tudta megállapítani, hogy a meddőség növekedett vagy csökkent-e, a jelentés a világszerte csökkenő spermaszámra vonatkozó figyelmeztetések közepette készült.



A kedden közzétett jelentés szerint 2022-re a világ népességének 17,5%-a élete során valamikor meddőséget tapasztalt. A WHO kutatói ennek a számnak az eléréséhez több mint 130 különböző, 1990 és 2021 között készült tanulmányt elemeztek, és világszerte hasonló eredményeket találtak.



A magas jövedelmű országokban a meddőség átlagos életkori gyakorisága 17,8% volt, míg az alacsony és közepes jövedelmű országokban 16,5%.



"A jelentés egy fontos igazságot tár fel: a meddőség nem tesz különbséget" - mondta Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy nyilatkozatban. "Az érintettek puszta aránya azt mutatja, hogy szélesíteni kell a termékenységi ellátáshoz való hozzáférést, és biztosítani kell, hogy ez a kérdés többé ne kerüljön háttérbe az egészségügyi kutatásban és politikában."



Dr. Pascale Allotey, a WHO Szexuális és Reproduktív Egészségügyi és Kutatási Osztályának igazgatója "megdöbbentőnek" nevezte az eredményeket.



A meddőséget a WHO úgy definiálja, hogy egy év rendszeres, védekezés nélküli szex után sem sikerül gyermeket nemzeni.



A tanulmány nem sorolt fel közös tényezőket a számok mögött. Azonban mind a nők, mind a férfiak esetében a dohányzást, az alkoholfogyasztást és az elhízást összefüggésbe hozták az alacsonyabb termékenységgel. Az életkor is szerepet játszik: a nők a 30-as éveik közepétől kezdve kevésbé termékenyek, a férfiak termékenysége pedig 40 éves koruk körül csökken.



A jelentés azt sem határozta meg, hogy a vizsgált időszakban nőtt vagy csökkent-e a meddőségi arány. Egy tavaly novemberben közzétett, mérföldkőnek számító tanulmány azonban megállapította, hogy a férfiak spermiumainak száma az elmúlt 50 évben 62%-kal csökkent. Az átlagos spermiumszám 104-ről 49 millióra csökkent milliliterenként, ami éppen a 40-es küszöbérték felett van, amely alatt a meddőség valószínűsíthető.



A WHO jelentéséhez hasonlóan a spermaszámot vizsgáló tanulmány is hasonló eredményeket talált a különböző régiókban. Bár a tanulmány nem kívánta megmondani, hogy mi okozta a csökkenést, más kutatások bizonyos műanyagoknak és vegyi anyagoknak való kitettséget jelöltek meg bűnösként, valamint ugyanazokat az étrendi és életmódbeli tényezőket, amelyek mindkét nemnél meddőséget okoznak.