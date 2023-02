Egy transzvesztita férfi azt tanította a 11 éveseknek, hogy 73 nem létezik

Egy iskola a Man-szigeten (az Ír-tengeren fekvő sziget, a Brit-szigetek földrajzi középpontja. Nem része az Egyesült Királyságnak, viszont a brit koronafüggőségek közé tartozik) szünetelteti szexuális felvilágosító programját, miután a szülők panaszt tettek a "szemléletes" és "illetlen" órák miatt, amelyeken egy transzvesztita tartott előadást a diákoknak a nemekről, és azt is megmutatták a felvilágosító tanórákon, hogyan maszturbáljanak.



A Peel városában található Queen Elizabeth II High School tanulóit egy transzvesztita tanította, aki elmondta nekik, hogy 73 nem létezik - állította a héten egy helyi képviselő. Amikor az egyik diák azt válaszolta, hogy "csak kettő van", a transzvesztita arra kényszerítette a gyereket, hogy hagyja el az osztálytermet - állította.



Az iskolában több 11 éves diákot az orális és anális szexről tanítottak, míg másoknak elmondták, hogyan kell maszturbálni és biztonságosan gyakorolni az "öklözést". Egy másik csoportnak megmutatták, hogyan tudnak a sebészek mesterséges péniszt készíteni egy lány karjáról származó bőrátültetéssel - állította a képviselő.



A sziget szeptemberben új szexuális felvilágosító tantervet vezetett be. A Skóciában tanított, vitatott modell alapján készült tanterv a jelek szerint népszerűtlen a tanárok körében, az egyikük állítólag annyira nem szerette a tartalmát, hogy azt mondta a diákoknak, hogy "kérem, ne hallgassanak rám", miközben tanította.

