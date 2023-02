Metoo

Harvey Weinstein áldozata a nyilvánosság elé lépett

A Harvey Weinstein hollywoodi producer által 2013-ban egy Los Angeles-i hotelszobában megerőszakolt nő nem más, mint Evgeniya Chernyshova orosz származású modell-színésznő. Miután a kegyvesztett mogult további 16 évre ítélték szexuális zaklatásáért, a Hollywood Reporter című lapnak pénteken azt mondta, hogy "belefáradt a bujkálásba", és "vissza akarja kapni az életét".



Chernyshova akkor találkozott a producerrel, amikor 2013-ban a Los Angeles-i Italia Filmfesztiválon bemutatkozott neki. Miután visszatért a szállodájába, elmondása szerint meglepődött, amikor a recepcióról felhívták, hogy Weinstein odalent van, és megpróbálta elküldeni.



A férfi mégis megjelent az ajtaja előtt, emlékezett vissza, és hangosan követelte, hogy engedje be, miközben megnyugtatta, hogy "nem foglak megd***ni, csak beszélnem kell veled". Zavartan kinyitotta az ajtót - ezt a döntését elmondása szerint azóta is bánja. Miközben megpróbálta elhárítani a férfit azzal, hogy megmutatta neki a jegygyűrűjét és a gyermekeiről készült fotókat, a férfi többször is bántalmazta, majd azzal távozott, hogy megígérte, rendezvényjegyeket küld neki.



A nemi erőszak után Chernyshova elmondása szerint rendkívül depressziós lett, és elvált a férjétől. Csak azután jelentette a rendőrségen a bántalmazást, hogy 16 éves lánya bevallotta, 2017-ben őt is szexuálisan bántalmazták. Alig néhány héttel később a színésznő olyan történeteket látott a médiában, amelyekben a sajátjához hasonló vádak jelentek meg Weinsteinnel kapcsolatban. Elmondása szerint névtelenül jelentkezett, mert "szégyellte és megalázónak tartotta", és meg akarta védeni a gyerekeit.



Chernyshova októberi vallomása - egy háromnapos tortúra, amelyet "életem legrosszabb élményének" nevezett - vezetett ahhoz, hogy decemberben elítélték a mogult erőszakos nemi erőszak, erőszakos orális közösülés és idegen tárggyal való behatolás vádjával. Ő volt az egyetlen a négy áldozat közül, akinek az ügye miatt Los Angelesben bűnös ítéletet hoztak.



A 16 év, amelyet Weinstein Csernyiszova megerőszakolásáért kapott, hozzáadódik a New Yorkban már letöltendő 23 éves büntetéséhez, ami szinte garantálja, hogy a 70 éves producer a börtönben fog meghalni.



Weinstein továbbra is fenntartotta ártatlanságát, a szibériai születésű színésznő vallomását "kitalált történetnek" nevezte csütörtöki ítélethirdetési meghallgatásán. "Ő egy színésznő, és jól tud sírni, ha kell" - mondta.



"Életem végéig ezzel fogok együtt élni. Neki is így kell tennie" - mondta Chernyshova a bíróságnak áldozati vallomásában.