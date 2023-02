Gigantikus óvszerhegy - 200.000 kotont használtak háttérként a Milánói Divathéten

A Diesel szerdai milánói divatheti bemutatójára érkező vendégeket meglephette a díszlet: egy hatalmas óvszerhegy. Az olasz márka több mint 200 000 Durex-dobozzal a háttérben mutatta be 2023-as őszi-téli kollekcióját, utalva ezzel a szexpozitivitásra és a két cég együttműködésére.



"Szeretünk játszani a Dieselnél, és ezt komolyan is gondoljuk" - mondta Glenn Martens kreatív igazgató egy nyilatkozatban. "Szórakozzatok, tiszteljük egymást, legyetek biztonságban".



Valóban, az egész kollekció a szabadság, az élvezet és a kísérletezés témáit járta körül, a modellek ultramélyen dekoltált farmerben, átlátszó, hálós csipkepanelekkel ellátott farmerruhákban és bizonytalannak tűnő láncokkal összetartott, szakadt selyemruhákban strázsáltak az óvszerlavina körül. A kísérő techno hangsávot explicit nyögések hangja váltotta fel, megerősítve azt az üzenetet, hogy a határokat feszegetik.

The #Diesel AW23 set design is a huge pile of Durex condoms! 👀 #MFW pic.twitter.com/oBmlKNBQWq