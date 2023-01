Családpolitika

A Ficsak üdvözli a Babakötvény éves kamatának megduplázását

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) üdvözli, hogy a kormány megduplázza a Babakötvény éves kamatát.



A szervezet pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében arra emlékeztetett, hogy a kormány újabb családpolitikai intézkedésének köszönhetően február 1-jétől a mostani 8,1 százalékról 17,5 százalékra emelkedik a Babakötvény éves kamata. A családok már 300 ezer gyermeknek gyűjtenek megtakarítást az adó-, járulék- és illetékmentes Babakötvényben, melyek összege eléri a 200 milliárd forintot - tették hozzá.



A Ficsak a Babakötvény előnyeiről azt írta, havi néhány ezer forintos befizetéssel több millió forint gyűlhet össze a fiatal 18 éves korára. A Babakötvény nyitása egyszerű folyamat, akár online is elvégezhető és 42 500 forint életkezdési támogatás jár mellé.



Közleményükben kitérnek arra, hogy a kormány néhány hete új, kiemelkedő támogatást vezetett be; 2023 januárjától szja-menteséget kapnak azok a nők, akik 30 éves koruk előtt vállalják első gyermeküket. Az intézkedés várhatóan több tízezer, jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya mindennapjait könnyítheti meg - jegyezték meg.



A Ficsak szerint az intézkedés nagy áttörést jelenthet a demográfiai küzdelemben, hiszen többek között azért is születik kevés gyermek ma Magyarországon, mert a nők túl későn kezdenek családot alapítani, gyermeket vállalni. "Ez, valamint a többi családtámogatási intézkedés sok fiatal nőnek segíthet majd a döntésben, hiszen a megszületett gyermek a legnagyobb kincs" - írták, hozzátéve, hogy a Ficsak örömmel partnere ebben is a kormánynak, hiszen a cél közös: minél több fiatal alapítson családot Magyarországon.



A Fiatal Családosok Klubja továbbra is üdvözli, hogy a kormány számára kiemelt fontosságú a családvédelmi akcióterv megvalósítása. A Ficsak vállalja, minden erejével az akcióterv mellé áll, hiszen a hosszú távú cél, hogy Magyarország olyan családbarát hely legyen, ahol a gyermek az első - olvasható a közleményben.