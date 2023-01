A második ember a Holdon 93. születésnapján kötötte össze az életét 30 évvel fiatalabb párjával

Edwin 'Buzz' Aldrin amerikai űrhajós, aki tagja volt a legendás Apollo-11 küldetésnek, amely 1969-ben landolt a Holdon, 93. születésnapján oltár elé lépett. Ez a negyedik házassága.



Aldrin szombaton a Twitteren jelentette be, hogy előző nap "kötötte össze az életét" "régi szerelmével, Dr. Anca Faurral". A poszt szerint a pár "egy kis privát szertartáson, Los Angelesben lépett szent házasságra és olyan izgatottak, mint a szökésben lévő tinédzserek".



Az üzenethez két fotó is tartozik, amelyeken Aldrin egy fekete csokornyakkendőben, egy kitüntetéssel és a légierő jelvényével díszített szmokingban, míg a menyasszony hosszú ujjú csipkeruhában és egy csokorral a kezében látható.



A 63 éves Faur a Pittsburghi Egyetemen szerzett vegyészmérnöki doktorátust, és korábban a Johnson Matthey brit vegyipari vállalatnál, valamint a Kaliforniai Hidrogén Üzleti Tanácsnál dolgozott.



Instagram-fiókja szerint jelenleg a Buzz Aldrin Ventures ügyvezető alelnöki posztját tölti be.



Aldrin koreai háborús veterán és űrhajós. Nemzetközi hírnévre 1969-ben tett szert Neil Armstronggal és Michael Collinsszal együtt az Apollo-11 küldetésen. Armstrong és Aldrin voltak az első emberek, akik a Holdra léptek. Ő az utolsó túlélő a három ember közül, aki ezt megtette.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn