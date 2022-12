Női téma

A híres Cambridge-i szótár megváltoztatta a nő szó fogalmát

A Cambridge Dictionary szerint a nő mostantól "olyan felnőtt személy, aki nőként él és magát nőként azonosítja", még akkor is, ha másként született. 2022.12.15 09:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Cambridge Dictionary úgy tűnik, hogy beszállt a nemek közötti háborúba egy nemrégiben megjelent frissítéssel, amely kibővíti a "nő" fogalmát, hogy az "olyan felnőtt, aki nőként él és nőként azonosítja magát", még akkor is, ha "születésekor más neműnek mondták".



A Manhattan Institute munkatársa, Chris Rufo hétfőn egy tweetben tette közzé a változtatást, ami kritikák tűzviharát váltotta ki.



A konzervatív influencer egy pillanatképet posztolt az új definícióról, amely a szótár honlapján az általánosan használt "felnőtt női emberi lény" jelentés után - de a "feleséget vagy női szexuális partnert" jelentő "nem hivatalos" meghatározás előtt - jelenik meg.



A Daily Caller riportere, Diana Glebova azzal a megfigyeléssel reagált, hogy a "férfi" szócikk is ugyanezt a bánásmódot kapta, és egy képernyőfotót tett közzé a Cambridge definíciójáról: "olyan felnőtt, aki férfiként él és azonosítja magát, még akkor is, ha születésekor más neműnek mondták".



Egy másik felhasználó rámutatott, hogy a Cambridge a "nő" kifejezés használatát is "sértőnek" minősítette a nőkre és lányokra való utalásként.



Míg néhány felhasználó azzal próbálta megvédeni a változtatást, hogy a szótárak azt tükrözik, hogyan használják a szavakat a köznyelvben, vagy rámutattak, hogy a Cambridge nem törölte az eredeti meghatározást, sokan kinevették a lépést, egy totalitárius kormány kezdeményezéséhez hasonlítva, amely a gondolkodás irányítására irányul a használt szavak körének korlátozásával.



A Cambridge Dictionary szóvivője a brit médiának elmondta, hogy a szerkesztők októberben hajtották végre a változtatást, miután "alaposan tanulmányozták a szó használati szokásait", és arra a következtetésre jutottak, hogy a kibővített definíciót az angol nyelvet tanulóknak "tudniuk kell, hogy hogyan használják a nyelvet".



A Cambridge azonban nem az első nyelvészeti hatóság, amely a szex és a nemek meghatározását módosítja. Áprilisban letartóztattak egy kaliforniai férfit, aki "gyűlöletkeltő" fenyegetéseket intézett a Merriam-Webster szótárkiadóhoz, amelynek a "female" és a "girl" szócikkeit nemrég módosították a "nemi identitás" figyelembevételével.



A hagyományosabb nézeteket valló amerikaiak azonban óvatosan optimisták maradhatnak, mivel a Cambridge "American Dictionary" még mindig kizárólag "felnőtt női személyként" határozza meg a "nő" kifejezést.