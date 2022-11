Kétmilliárd forintra perli egy háziasszony a Kraft Heinz vállalatot, mert soha nem készült el a tésztája 3,5 perc alatt

Egy nő bíróság elé vitt egy tésztagyártó céget, mert azt állítja, hogy a tészta sosem készül el 3,5 perc alatt, mint ahogyan azt az amerikai élelmiszeripari vállalat, a Kraft Heinz a termékén ígérte. A Floridában élő háziasszony 5 millió dollárra perli a gyártót, annyira megelégelte, hogy a tészták sosem készülnek el a márka által megadott időn belül.



Amanda Ramirez november 18-án benyújtott csoportos keresetében azt állítja, hogy a Kraft Heinz Company (KHC) megsértette a szövetségi törvényt, amikor azt állította, hogy a Velveeta mikrózható makarónis sajtos egytálételek 3,5 perc alatt elkészülnek, pedig nem így van.



A csomagolt dobozon egyértelműen az áll, hogy a Velveeta Shells & Cheese "3 és fél perc alatt kész", ennyi idő alatt készül el a makarónis tészta a mikrohullámú sütőben. A WFLA riportja szerint azonban a Floridai Déli Kerületi Bírósághoz benyújtott kereset szerint a termék elkészítése több időt vesz igénybe, mivel a folyamat más lépéseket is tartalmaz.



A beszámolók szerint a floridai nő által benyújtott perben a következőkkel érvelnek: "A fogyasztók a "3 és fél perc alatt kész" feliratot látva azt fogják hinni, hogy ez a termék elkészítéséhez szükséges teljes időtartamot jelenti. Vagyis attól a pillanattól kezdve, hogy felbontják, egészen addig a pillanatig, amíg fogyasztásra készen áll".



Bár a kereset azt állítja, hogy a nő 2022 októbere és novembere között 10,99 dolláros "prémium áron" vásárolta a makarónis sajtos terméket, nem említi, hogy mennyi idő alatt készítette el ő maga a tésztát.



A Kraft Heinz Company a perrel kapcsolatos sajtónyilatkozatában "komolytalannak" nevezte az ügyet. "Tudomásunk van róla és határozottan védekezni fogunk a panaszban szereplő állításokkal szemben" – közölte az amerikai élelmiszermárka a News Channel 8 hírcsatornának.

