Elképesztő!

Egy nő 30 éve lefagyasztott embriókból született ikerbabáknak adott életet

Ikerbabák születtek egy amerikai Oregonban élő párnak több mint 30 évvel ezelőtt lefagyasztott embriókból, megdöntve ezzel a leghosszabb ideig lefagyasztott embriók sikeres születését eredményező rekordot.

Az embriókat 1992. április 22-én fagyasztották le -196 Celsius-fok körüli hőmérsékleten, folyékony nitrogénben. Az ikreket október 31-én hozta világra Rachel Ridgeway, egy négygyermekes oregoni édesanya.



Az ikerembriókat egy névtelen házaspár számára alakították ki IVF segítségével. A férfi az 50-es éveiben járt, a petesejtdonor pedig 34 éves volt akkoriban.



Az embriók 1992 áprilisától egy nyugati parti termékenységi laboratóriumban, folyékony nitrogénben tárolva pihentek egészen 2007-ig, amikor az őket létrehozó házaspár úgy döntött, hogy a Knoxville Tennessee állambeli Nemzeti Embrióadományozási Központnak adományozza őket, abban a reményben, hogy más párok is felhasználhatják őket.



A felolvasztást és a méhbe történő beültetést a NEDC partnerklinikájának, a Southeastern Fertilitynek embriológusai végezték el az év elején.



Dr. John David Gordon, aki az embrióbeültetést végezte, nyilatkozatában elmondta: "Vajon hajlandó lenne-e bárki is örökbe fogadni az 5, 10, 20 évvel ezelőtt létrehozott embriókat? Ez a válasz egy határozott igen!"



Philip Ridgeway, az apa a CNN-nek adott nyilatkozatában elmondta: "Ötéves voltam, amikor Isten életet adott Lydiának és Timothy-nak, és azóta is megőrzi ezt az életet. Bizonyos értelemben ők a legidősebb gyermekeink, még ha a legkisebbek is. Van ebben valami észbontó".