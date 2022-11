Háború

Putyin találkozott az orosz katonák édesanyjaival

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken személyes találkozót tartott az orosz katonák édesanyjaival, köztük azokkal, akik jelenleg Ukrajnában harcolnak. Az elnök elmondta, hogy az ország vezetése és ő személyesen is osztozik fájdalmukban.



Putyin elárulta, hogy azért javasolta a találkozót a katonák édesanyjaival, mert meg akarta hallgatni a véleményüket, az első kézből származó tapasztalataikat és a frontvonalról kapott információkat. "Rengeteg információ jut el hozzám különböző forrásokból, de az önök értékelései, véleménye, ötletei és javaslatai - ez teljesen más kérdés" - mondta Putyin, hozzátéve, hogy igyekszik majd elérni, hogy mindazt, amit a találkozón megbeszéltek, figyelembe vegyék és a való életben "maximálisan" felhasználják.



"Mindent megteszünk, hogy ne érezzék magukat cserbenhagyva, és mindent megteszünk, ami rajtunk múlik, hogy érezzék a támogatásunkat" - jelentette ki az elnök.



Putyin elismeréssel szólt a nőkről, amiért valóban hősies fiatalembereket neveltek, megjegyezve, hogy elszántságuk a haza szolgálatára nem "bármilyen utasítás és erkölcsösítés", hanem a szüleik által mutatott "személyes példa" eredménye.



Az orosz államfő kijelentette, hogy néha személyesen beszél telefonon a katonákkal, és néhányan közülük egyenesen meglepték őt a kötelességük teljesítéséhez való hozzáállásukkal. "Ez minden okot megad arra, hogy azt mondjam, ők hősök" - mondta Putyin.



Az elnök a továbbiakban megjegyezte, hogy "az élet sokkal összetettebb és sokrétűbb", mint amit a média és az internet mutat, megjegyezve, hogy "ott egyáltalán semmiben sem lehet megbízni", mert rendkívül sok a hamisság, a hazugság és a csalás. "Az információ is fegyver, és az információs támadás a hadviselés egyik leghatékonyabb fajtája".



Az eseményt korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője jelentette be, aki kifejtette, hogy a találkozót szabad beszélgetés formájában, meghatározott napirend nélkül tartják majd.



Putyin elnök szeptemberben részleges katonai mozgósítást rendelt el az egész országban, mondván, hogy mintegy 300 ezer tartalékos fegyverbe hívására van szükség az ukrajnai offenzíva segítése érdekében. Kifejtette, hogy azért van szükség a további emberekre, mert Moszkva de facto "a kollektív Nyugat hadigépezetével" áll szemben.