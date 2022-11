Elfogadás

Felvállalta egyediségét, és meg akarja mutatni a világnak, hogy másnak lenni szép

Mahogany Geter, a 24 éves feltörekvő modell egy ritka betegséggel született, ami miatt 45 kilós lábbal kell élnie. Miután egy életen át nehézségekkel kellett szembenéznie, Geter élete örökre megváltozott, amikor lehetőséget kapott a modellkedésre, és elindult azon az úton, hogy másoknak is terjessze a testpozitivitás üzenetét.



A Bright Side inspirálónak találta a történetét, és nagyszerű példának arra, hogy a szépség mindenhol megtalálható, és szerette volna megosztani Geter önszeretetről szóló történetét.

Egy ritka betegséggel született

A Tennessee államban élő nő nyiroködéma néven ismert állapota miatt a testének lágyszöveteiben "felesleges" folyadék gyűlik össze, ami duzzanathoz vezet. A fiatal nő esetében az egész bal testét érinti ez, de a lába a leglátványosabb.



Geter születése után rögtön diagnosztizálták az állapotot, ami rendkívül megnehezítette a járását. "Ez persze elszívja az energiámat, mert ez plusz 45 kiló" - mondta. Az állapot miatt hajlamosabb a fibrózisra, és az egyetlen módja, hogy kezelje, a fizioterápia és a masszázs, hogy elvezesse a lábában lévő felesleges vizet.

Nehéz időszakot élt meg felnőttként

A modell arról beszélt, hogy sok nehézséggel kellett szembenéznie felnőttként: "Nagyon depressziós állapotot éltem át, mert kisgyerek vagy, és egy csomó felnőtt csak bámul rád". Sok indokolatlan megjegyzést kapott másoktól, és egész gyerekkorában csúfolták.



"Gyerekként sosem éreztem magam szépnek. Csúnyának, a természet csodabogarának éreztem magam, és rengetegszer sírtam magamban" - mondta Geter. Több orvos is műtétet javasolt neki, de ő minden alkalommal elutasította, mondván, hogy más, súlyosabb esetekben a műtét nem szüntette meg teljesen a duzzanatot. Ehelyett úgy döntött, hogy elfogadja magát olyannak, amilyen.

Modellkedni 2017-ben kezdett

Geter élete 2017-ben örökre megváltozott, amikor egy fotós kiszúrta, miközben a Walmartban dolgozott. A fiatal nő kezdetben azt hitte, hogy kamu, de végül beleegyezett, hogy a fotós lefotózza. "Úgy gondoltam, hogy "most már idősebb vagyok, talán itt az ideje, hogy elkezdjem a teljes testemet mutogatni", és remélhetőleg azzal, hogy ezt teszem, segíthetek valaki másnak" - mondta a nő.



Ez az egy lehetőség rakétaként lőtte a csúcsra Geter modellkarrierjét. Ezt követően szerepelt egy futótűzként terjedő YouTube-videóban, amely több mint 10 millió megtekintést ért el. Az Instagramon és más közösségi médiaplatformokon is megnőtt a jelenléte. "Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és az tetszik a legjobban, hogy segít azoknak, akik szintén rosszul érzik magukat" - mondta.

Célja, hogy segítsen másoknak is elfogadni az egyedi testüket

Annak ellenére, hogy a trollok egyáltalán nem kímélték, Geter mindvégig pozitív maradt, mondván: "Az emberek annyira kedvesek és támogatóak voltak velem az interneten. Nem csak trollkodás és negativitás van". Következetes maradt a testpozitivitás terjesztésében és mások bátorításában, hogy jobban érezzék magukat a testükben.



Geter elkötelezett az álma mellett, hogy modell legyen. "Ha sikeres leszek, szeretnék venni egy házat az édesanyámnak, és gondoskodni a családomról, aztán mindent megteszek majd azért, hogy felhívjam a figyelmet a nyiroködémára, hogy megháláljam mindenkinek, aki valaha is kedvességet adott nekem" - mondta. Továbbra is arra használja az állapotát, hogy másokat is arra inspiráljon, hogy ünnepeljék a másságukat.

Az ő útja sokakat inspirált

Bár Geter útja nehéz volt, megtanulta elfogadni önmagát, és megfogadta, hogy ezt a hozzáállást másoknak is átadja. "Nagyon sokáig nagyon rosszul éreztem magam, de amint idősebb lettem, és rengeteg támogatást kaptam az online limfödéma közösségtől és az édesanyámtól, aki az inspirációm, rájöttem, hogy milyen gyönyörű vagyok. Nem csak külsőleg, hanem emberként is.