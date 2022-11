Gasztronómia

Először kaptak Michelin-csillagot vidéki magyar éttermek

Először jelentetett meg étteremkalauzt Magyarország egészéről (National Selection of Hungary) a Michelin Guide francia étteremkalauz, amely vidéki magyar éttermeket is kitüntetett a Michelin-csillag minősítéssel.



Az étteremkalauz anonim inspektorai két Michelin-csillaggal jutalmazták a tatai Platán Gourmet (séf: Pesti István) és a budapesti Stand (Széll Tamás és Szulló Szabina) konyháját - jelentették be a csütörtök esti budapesti díjátadón.



Hét étterem nyert el egy Michelin-csillagot: Esztergomból a 42 (Barna Ádám), Budapestről pedig a Babel (Kaszás Kornél), a Borkonyha (Sárközi Ákos), a Costes (Koppány Levente), az Essencia (Tiago Sabarigo), a Rumour (Rácz Jenő) és a Salt (Tóth Szilárd).



A kiváló ár-érték arányú éttermeknek járó Bib Gourmand díjat az Anyukám Mondta (Encs), a Casa Christa (Balatonszőlős), a Kistücsök (Balatonszemes), a Macok (Eger), a Mór24 (Mór) és a Sparhelt (Balatonfüred) érdemelte ki.



A legjobb fiatal séf díját Mizsei János (Mák étterem, Budapest), a legmelegszívűbb vendéglátók díját (Welcome and Service Award) Kvaszniczáné Marjai Flóra és Kvasznicza Ferenc (Pajta étterem, Őriszentpéter), a legjobb sommelier díját pedig Langó Balázs (Clarisse étterem, Tura) vehette át.



A fenntartható gasztronómiáért járó Zöld Csillag díjat kapott a hosszúhetényi Almalomb (Szabó Kitti), a poroszlói Graefl Major Kétútköz (Gyűjtő Ádám), a budapesti Onyx Műhely (Niszkács Anna) és a szintén fővárosi Salt (Tóth Szilárd).



Jakab Zsófia, az MTÜ vezérigazgató-helyettese az eredményhirdetés előtt emlékeztetett arra, hogy a Michelin Guide anonim inspektorai egy éven át kutatták, melyek a legjobb magyar vendéglátóhelyek.



A mostani esemény újabb mérföldkő a magyar gasztronómia történetében, hiszen a jó vendéglátás a legalapvetőbb összetevője a vendégélménynek, nélküle nem létezhet minőségi turizmus - hangsúlyozta.



Jakab Zsófia elmondása szerint a Michelin Guide első magyarországi kiadásának megjelenése messze túlmutat önmagán: a rangos elismerés a magyar gasztronómia fejlődésének bizonyítéka, emellett pedig erősíti a magyar országimázst.



Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. ügyvezetője azt emelte ki, hogy az első magyarországi Michelin Guide megmutatja: a gasztronómiai minőség az ország számos pontján jelen van.



Gwendal Poullenec, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója felidézte, hogy az étteremkalauz 1992 óta van jelen Budapesten, ahol 2010-ben ítéltek oda először Michelin-csillagot.



Magyarország rendkívül dinamikusan fejlődő gasztronómiai desztinációvá vált, ezért döntött úgy a Michelin Guide, hogy immár az egész országot lefedő étteremkalauzzal jelentkezik - közölte Gwendal Poullenec.