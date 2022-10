Egy kutya gondoskodik az árva cicákról, miután az anyjuk elpusztult - videó

Az anyaság érzése nem ismer határokat, legyen szó emberekről vagy állatokról. A fajok között gyakori az anya-gyerek kapcsolat, de egy nemrég készült videó, melyen egy kutya gondoskodik a kiscicákról, ezt is felülmúlta. A szívmelengető tett mögött álló ok miatt egy 100-as zsebkendőért fog mindenki nyúlni.



A futótűzként terjedő videót VVS Laxman Twitter-felhasználó, az indiai Nemzeti Krikett Akadémia (NCA) vezetője tette közzé. A videón egy kutyamama látható, aki kiscicákat gondoz. Ennek oka az volt, hogy az anyamacska elhunyt.



A videó azzal kezdődik, hogy egy kutya felkapja a cicát a szájába, és biztonságba helyezi. A videó itt nem ér véget. Ezután újra odamegy, és felkap egy másik cicát, és visszaviszi ugyanoda, ahol körbeülteti őket, ahogy egy kutya tenné a kölyökkutyákkal. Van még más is. A videó vége felé láthatjuk, ahogy a cicák összemelegednek a kutyamamával, sőt, úgy tűnik, még a tejét is isszák.

A dog mother taking care of Kittens after Cat Mother died.



"Motherhood is the exquisite inconvenience of being another person's everything."

Gratitude to all mothers of all living beings.

Will really like if in comments you share the most emotional mother story with your mother pic.twitter.com/T5unxJkvoY