Beperelte egy indiai pár a fiát: pénzt vagy unokát kérnek

65 ezer dollárt (24 millió forintot) költöttek rá, hogy fiukból az Egyesült Államokban pilóta legyen, de mégis hazatért, ahol nincs munkája. 2022.05.13 13:26 MTI

Egy indiai házaspár beperelte a fiát, aki hat éve házasodott, de még nincs gyermeke. A szülők kompenzációt akarnak a sok befektetésért, amit fiukra költöttek.



A kereset szerint 50 millió rúpiát (239 millió forintot) kérnek, vagy egy unokát, akivel ellehetnek. Szandzsív és Szadhana Paszad a The Guardian cikke szerint azzal érvelt, hogy egyetlen fiukra költötték minden megtakarításukat, és a pompás esküvőt is finanszírozták.



"A fiunk hat éve házas, de még mindig nem terveznek gyereket. Ha lenne unokánk, vele lehetnénk és elviselhető lenne a fájdalmunk" - fogalmazott a Haridvár bíróságára a múlt héten benyújtott keresetében a pár.



Az 50 millió rúpiás fájdalomdíjba az öt csillagos szállodában megrendezett lagzi árát, egy 80 ezer dolláros (30 millió forintos) luxusautót és a fiatal házasok külföldi nászútját is beleszámolták - írta meg a Times of India.



A szülők azt is nehezményezik, hogy 65 ezer dollárt (24 millió forintot) költöttek rá, hogy fiukból az Egyesült Államokban pilóta legyen, de mégis hazatért, ahol nincs munkája.



A szülők arról is beszámoltak, hogy saját házuk építésére kölcsönt vettek fel, és emiatt már súlyos pénzügyi nehézségekkel kell szembenézniük. Ráadásul - tették hozzá - mentálisan sincsenek jól, mert rosszat tesz nekik, hogy egyedül élnek.



Az első tárgyalást május 17-ére tűzték ki az észak-indiai bíróságon - mondta el a pár ügyvédje.



Indiában nagyon erősek a családi kötelékek, gyakran több generáció - beleértve a nagyszülőket, unokatestvéreket, nagynéniket és nagybácsikat - él egy háztartásban. Az utóbbi években azonban a fiatal párok már inkább elköltöznek a szüleiktől vagy testvéreiktől, a feleségek pedig, mint például ebben az esetben is, inkább a munkát választják ahelyett, hogy gyermeket vállalnának és otthon maradnának.