A kijevi metróban kialakított óvóhelyen született meg Mia - képpel!

Mia ezen az éjszakán (2022.02.25.) született menedékhelyen, stresszes környezetben, Kijev bombázása alatt - írták a Twitteren. Anyukája boldog a kihívásokkal teli szülés után. Amikor Putyin ukránokat gyilkol, felhívjuk az orosz és fehérorosz anyákat, hogy tiltakozzanak Oroszország ukrajnai háborúja ellen. Megvédjük az életeket és az emberiséget! - szólt a poszt.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9