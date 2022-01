Állati

Az édes pitbull minden nap megköszöni a buszsofőrnek, hogy hazahozta kisgazdáját

Bár a páros most már elválaszthatatlan, és Lucy inkább úgy vigyáz rá, mint egy túlságosan védelmező anya, a dolgok nem voltak mindig ilyenek. 2022.01.12 07:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kutyák arról híresek, hogy szeretettel és védelemmel viseltetnek emberi barátaik iránt, és ez az édes kutyus sem más. Gazdái szerint Lucy az a fajta eb, akivel nem tudod abbahagyni az összebújást, annyira imádnivaló. A szelíd pitbull nagy ragaszkodásról tesz tanúbizonyságot családja iránt, de az 5 éves autista kisgazdáját szereti a legjobban.



Bár a páros most már elválaszthatatlan, és Lucy inkább úgy vigyáz rá, mint egy túlságosan védelmező anya, a dolgok nem voltak mindig ilyenek. Valójában nem sokkal azután, hogy a család örökbe fogadta Lucyt, a fiú nagyon tétován viselkedett vele, és nagyon ideges lett mellette. A gondoskodó kutya azonban megérezte ezt, és meglepő módon rájött, hogy inkább teher a kis emberkének, ezért biztosította neki a szükséges teret. Idővel azonban egy közös tevékenység összehozta őket, és azóta is egyedülálló kötelék fűzi őket össze.



"Még néhány hónappal azután is, hogy megkaptuk Lucyt, életének első évében NEM szerette őt" - magyarázta az édesanya, Miranda Peterson a The Dodonak. "Azt hiszem, túl nagy volt számára a változás, és nem szerette, hogy a személyes terében van."

De mivel Miranda férje nagyon gyakran vitte el a fiukat kalandozni, egyszerűen úgy gondolta, jó ötlet lenne, ha Lucy is csatlakozna hozzájuk. És annyira igaza volt! Éppen ezek a kirándulások hozták Lucy-t és a kisfiút ilyen közel egymáshoz. Most már szinte minden nap elmennek hármasban sétálni, és ezt mindennél jobban élvezik.



"A mindennapos kirándulás segített a fiamnak kötődni Lucyhoz" - mondta Miranda. "Most már imád vele apportírozni, minden nap a tálkájába tölti az ételt, és időnként odamegy hozzá, hogy megsimogassa."



Bár eltartott egy ideig, amíg a kettő összekapcsolódott, mostanra Lucy és kisgazdája aligha választhatók el egymástól. Az imádnivaló kutya annyira kötődik emberi barátjához, hogy alig várja, hogy hazaérjen az iskolából. Az okos kutya egyszerűen megvárja a fiút a buszmegállóban. Ennek a rutinnak köszönhetően Lucy még a buszsofőrrel is összebarátkozott.



"Egy nap beszaladt a buszba, hogy kövesse a fiút, és ekkor találkozott hivatalosan is a buszsofőrrel" - magyarázta az anyuka. "Aztán minden nap lejött pár lépcsőfokot a buszról, hogy Lucy odamenjen és üdvözölje őt".

Most minden alkalommal, amikor Lucky kiszúrja a nagy sárga buszt, egyszerűen odaszalad hozzá, és melegen üdvözli a fiamat, de a sofőrnek is megköszöni, hogy biztonságban hazahozta nekünk.



"Odaszalad hozzá [a sofőrhöz] egy gyors simogatásért, majd visszaszalad hozzám, mintha azt mondaná: 'Anya! Itt van! Tényleg ő az!" - mondta Miranda. "Aztán visszamegy hosszabb simogatásért. Olyan, mint egy kis ébresztőóra, és tudatja velem, ha a busz kint van" - mondta Miranda. "Azonnal nyüszíteni kezd, és az ajtó mellett vár."



Itt meg lehet nézni Lucy reakcióját, amikor meghallja az iskolabusz érkezését!