Szépségverseny

Kiderült, miért volt 10 ezer forintos ruhában a Miss Universe magyar versenyzője

Körbement a magyar neten, hogy az idei Miss Universe nemzetközi szépségversenyen a Magyarországot képviselő Jázmin Viktória egy 10 ezer forintos Zara ruhában lépett a kifutóra. Az eset azért különösen furcsa, mert ezt a ruhát pont a nemzeti viseletes résznél hordta Jázmin, ahol tradicionálisan az indulók a saját hazájukból választanak tervezőt, akinek a ruháját felveszik.



A modell szülei a Telexhez juttattak el egy levelet, melyben megmagyarázzák, hogy a lányuknak Richard Alexander Atelier tervezett ruhakölteményt, amelyet három nappal a verseny előtt kellett volna eljuttatni Izraelbe. A helyi szigorításokra való tekintettel a divattervező be is adta a beutazási kérelmét, ám erre túl későn reagáltak.



Mivel a kötelező háromnapos karantén miatt Atelier-nek esélye sem volt tiszteletét tennie a döntőn, felmerült, hogy ha ő nem is mehet a helyszínre, legalább eljuttatja a ruhát Viktóriának, ezzel viszont az volt a probléma, hogy nem lett volna, aki a versenyen ráigazítsa.



A modellnek végül nem maradt más választása, az internetről kellett ruhát rendelnie magának az utolsó pillanatban, utolsó ötletként pedig feldobta, hogy jobb híján talán a magyar zászlóval is lehetne kezdeni valamit. Mielőtt a szóban forgó végső megoldás megszületett, Viktória azt fontolgatta, hogy visszalép a szerepléstől, ám a verseny fő szervezői ragaszkodtak ahhoz, hogy színpadra álljon.



A Telexhez eljuttatott levélből egyébként az is kiderült, hogy amíg a többi versenyzőnek hónapok álltak rendelkezésükre a felkészüléshez, addig Jázmin Viktória mindössze három héttel azután utazott ki Izraelbe, hogy megnyerte a hazai válogatót.



Nem állt mögötte külön stáb sem, a szülők állítása szerint a család támogatása nélkül a lányuk ki sem tudott volna utazni a verseny helyszínére, ahová egyébként fapados járattal érkezett. A magyar szervezők egyelőre nem szólaltak meg az ügyben, a szülők pedig úgy tudják, a divattervező megmutatja majd az elmaradt ruhakölteményt.