Egyenlőség

A skót kormány tampont helyez a férfi vécékbe

A világ első olyan országa, amely ingyenessé tette az egészségügyi betéteket és tamponokat mindenki számára, mostantól a kormányzati épületek férfi mosdóiban is biztosítja azokat. 2021.11.13 14:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Menstruációs termékekkel látják el a skóciai transznemű köztisztviselők által látogatott férfi mosdókat - derült ki a brit médiából. A lépést a jelek szerint a kabinet vezette be, hogy feltöltse az egyenlőségi indexét.



A világ első olyan országa, amely ingyenessé tette az egészségügyi betéteket és tamponokat mindenki számára, mostantól a kormányzati épületek férfi mosdóiban is biztosítja azokat. A hagyományosan női higiéniai termékek "változatos választékát" helyezik el a férfiaknak szánt mosdókban "azokban a létesítményekben, ahol nemsemleges helyiségek nincsenek" - jelentette szombaton a The Telegraph.



Az újság a Stonewall nevű LMBT jogvédő csoporthoz benyújtott beadványból értesült a vitatott új funkcióról, amelyet az információszabadságról szóló törvény alapján szereztek meg.



"Biztosítjuk az ingyenes menstruációs termékek biztosítását a mosdókban, beleértve az összes női és látogatói mosdót, valamint néhány férfi mosdót, hogy bárki hozzáférhessen az ingyenes termékekhez" - idézte a skót kormány szóvivőjét a The Telegraph.



Nőjogi aktivisták máris bírálták a döntést. "Az, hogy a kormányunk ennyire eltökélt abban, hogy a nemek önazonosítására vonatkozó, dokumentálatlan és tudománytalan politikáját saját személyzetére is ráerőltesse, ahelyett, hogy egyszerűen csak "nemsemlegesnek" nevezne ki néhány rendelkezést, mélységesen aggasztó" - mondta Trina Budge, a For Women Scotland kampánycsoport igazgatója.



A hírek a férfi mosdókban található tamponokról az online közösségben is felkapták a fejüket. A Twitter-felhasználók "új őrültségnek" nevezték a lépést, és azt sugallták, hogy a kormány "olyan nőktől és lányoktól vesz el forrásokat, akiknek valóban szükségük van rájuk".



"Hány transzférfit alkalmaz [a skót kormány], és használnák-e a férfi mosdót, ha menstruálnának és szükségük lenne egy egészségügyi betétre/tamponra?" - tűnődött egy kommentelő, míg mások egyetértettek abban, hogy minden ilyen mosdó idő- és pénzpocsékolás.



A 209 oldalas dokumentum azt is megemlíti, hogy a skót kormány olyan politikát hagyott jóvá, amely szerint bármely nemű embernél előfordulhat menopauza. A dokumentum azt is lehetővé teszi, hogy a transznemű és nem-bináris köztisztviselők elhagyhassák a hagyományos Mr, Mrs vagy Ms címeket a kormány számítógépes rendszereiben és személyzeti névjegyzékében, és helyette az "Mx" szót használhassák.



A változtatásokra annak érdekében került sor, hogy a Stonewall által évente közzétett kormányzati LMBT munkahelyi egyenlőségi rangsor javuljon. A csoport nyomására a kormány a múlt hónapban beleegyezett abba is, hogy elkerülje az általa "nemi alapúnak" nevezett nyelvezetet, és elhagyja az "anya" szót a szülési szabadságra vonatkozó politikájából - fedezte fel a média.

