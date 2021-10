Kultúra

Több mint négyezren voltak a divathét keretében megrendezett kétnapos bemutatón

A világ legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a hazai és nemzetközi média képviselői, véleményvezérek, kreatívipari szakemberek, buyerek és a divat iránt érdeklődők. 2021.10.28 20:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest Central European Fashion Week keretében megvalósult kétnapos bemutatóra több mint négyezren voltak kíváncsiak - közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség csütörtökön az MTI-vel.



"Megmozdult a város, pezsgett a divatélet a Magyar Divat & Design Ügynökség által ismét élőben megvalósított Budapest Central European Fashion Week idején. Izgalmas side eventek, teltházas catwalk showk, egy pop-up store és helyszíni kiállítók színesítették fővárosunkat egy teljes héten át" - írta az esemény kommunikációjával megbízott ügynökség az október 11-17. között zajlott eseményről.



A közlemény kitér arra is, hogy a divathét keretében megrendezett kétnapos bemutatóra október 16-17-án a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a hazai és nemzetközi média képviselői, véleményvezérek, kreatívipari szakemberek, buyerek és a divat iránt érdeklődők, hogy élőben tekinthessék meg több mint 30 magyar és regionális tervező legújabb, 2022-es tavaszi-nyári kollekcióját a Bálna Budapest épületében. Az Ügynökség Young Talents Programjának fiatal tehetségei a diplomakollekcióikat mutatták be.



A 140 méteres kifutón 26 bemutatót követhetett élőben mintegy 4 ezer látogató, köztük a nemzetközi sajtó képviselői, illetve olyan véleményvezérek ismerhették meg első kézből a magyar és régiós darabokat, mint Declan Chan, Bella Michlo vagy Chris Burt Allan.



A divatbemutatókra számos országból, többek között Európából, Közel-Keletről és Oroszországból érkeztek szakemberek és forgalmazók, akikkel a tervezők személyesen is találkozhattak. Nemcsak a ruhákat, modelleket is a változatosság jellemezte: Nagy Evelint és Epres Pannit is láthatta a közönség. A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a diverzivitásra is, számos plus size modell mutatott be a két nap során.



Mint írták, a divatiparban az innovációnak, a technológiai megoldásoknak, valamint a digitalizációnak kiemelten nagy szerepe van, ezért az ügynökség alapvető fontosságúnak tartotta, hogy minél több szakmai szereplő számára, valamint a Z generáció tagjainak is megannyi platformon láthatóvá tegyék a tehetséges kortárs tervezők friss kollekcióit. A show-kat több social media platformokon is követhették az érdeklődők. Az idei év különlegességeként a divathét időtartalma alatt a Bálna helyszíne a Metaverzum virtuális Decentraland világában is látogatható volt, így online is érkezhettek a látogatók a BCEFW-re.

"A vírushelyzet miatt alapvetően egy kisebb volumenű rendezvény megszervezése volt az elsődleges célunk, amelyet folyamatos teltházas bemutatókkal tudunk kivitelezni. Ez nem csak hogy sikerült, hanem a vártnál is több pozitív visszajelzés érkezett hozzánk a divathét, illetve a bemutatkozó márkák kollekciói kapcsán. Azt éreztük, megmozdult a város, a divatipari szakemberek ismét élőben találkozhattak és ismerhették meg a magyar és régiós tervezők legújabb alkotásait. A kétnapos bemutató során több mint 4000 látogatót fogadtunk, a jegyértékesítésből befolyt 2 millió forintot pedig felajánlottuk az Ökumenikus Segélyszervezet számára" - idézi a közlemény Bata-Jakab Zsófiát, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatóját.