Időjárás

Hidegebb idő, kevés eső, sok napsütés várható az ünnepi hétvégén

Sokfelé már 15 Celsius-fokig sem melegszik az idő a nemzeti ünnepi hétvégén, vasárnap néhol mínusz 5 foknál is hidegebb lehet. 2021.10.21 15:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emellett néhol várható csak eső, sok lesz a napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken északon, északkeleten változóan, máshol inkább erősen felhős vagy borult égre van kilátás. Elsősorban délen eshet még az eső, de az ország néhány pontján délután is előfordulhatnak záporok. A minimumhőmérséklet általában 4 és 13 fok között alakul, a szélvédett, hajnalban kevésbé felhős északi völgyekben lesz a hidegebb. A nappali maximumok 12 és 18 fok között alakulnak, délnyugaton az alacsonyabb, északkeleten a magasabb értékekkel.



Szombaton a reggelig délnyugaton még helyenként előfordulhat eső, zápor, napközben csapadék már nem valószínű. A déli, délnyugati megyékben délutánig felhősebb lesz az ég. Máshol sok napsütés várható. Néhol megerősödhet a szél is. Hajnalban általában plusz 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes, derült tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délután 11-15 fok valószínű.



Vasárnap a hajnali ködfoltok megszűnése után túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem várható. Hajnalban nagy területen fagyhat, általában mínusz 5 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 10-15 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.