Hajdú Péter elárulta harmadik gyermeke nemét

Annyi sok szomorúság és veszteség után most már biztonsággal kimondható, Hajdú Péter és kedvese célegyenesbe értek, hamarosan szülők lesznek. Eszter szíve alatt szépen cseperedik a közös gyermekük, a terhessége problémamentes, így a kismamának nincs más feladata, mint tervezgetni a közös boldog jövőt - írja a Bors.



Hajdú Péter a lap érdeklődésére azt is elárulta, hogy hamarosan érkező, harmadik gyermeke milyen nemű lesz és hogyan készülnek az érkezésére.



"Kisfiunk lesz. Nagyon várjuk már. A babaszobát még nem kezdtük el berendezni, babonából. Majd ősz végén kerül erre sor, előtte azonban lesznek még átalakítások a lakásban. A gyerekek, Dávidka és Noncsi szobái természetesen megmaradnak, a gyerek nappalit fogjuk átépíteni, hogy legyen külön helye a picinek is - mondta Hajdú Péter, akinek Sarka Katával való házasságából született gyerekei már 11 és 12 évesek.