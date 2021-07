Koronavírus-járvány

Több nő érdekes mellékhatást tapasztalt a Pfizer-oltás után - nagyobb lett a mellük

Rengetegen jelezték a közösségi oldalakon, hogy beoltatják magukat, és nagyon várják már az "ingyenes mellnagyobbítást".

Több nő is azt állítja, hogy megnőtt a mellük a Pfizer-oltás után - írja a 24.hu. Az interneten rengetegen jelezték a mellékhatást, a jelenséget Pfizer-mellnagyobbításnak hívják.



Elle Marshall TikTok-felhasználó kétmilliós nézettséget produkált azzal a videójával, amiről arról beszélt, hogy mindig is "A-s" volt a kosármérete, most azonban kettővel nagyobb lett a Pfizer-oltás után.



A Twitteren is rengeteg ilyen poszt született.



"Olyan, mintha a melleim nagyobbak lennének a Pfizer miatt, vagy csak hallucinálok?" - írta egy felhasználó.



Egy másik pedig azt közölte: "Személyes tapasztalatból megerősíthetem, hogy a Pfizer tényleg megnöveli a melleket."



