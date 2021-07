Színes

Kijött a Forbes listája: ők a legértékesebb magyar celebek

Az első helyen Sebestyén Balázs végzett, Hosszú Katinka viszont most először nem lett abszolút győztes. 2021.07.29 15:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kijött a Forbes 2021-es, a legértékesebb magyar celebeket felsorakoztató listája. A 120 fős gyűjtésből szerkesztőségi szavazással 25 fősre szűkített listára jutókat egy reprezentatív online kutatás segítségével választották ki. A hírességek ismertségét, kedveltségét, hitelességét és követését mérték a 18-59 éves magyar lakosság körében. Eközben az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft által felkért 11 fős szakmai zsűri, és a szerkesztőségi tagok is pontozták a sztárok pénztermelő képességét, profizmusát, tartalmasságát és közösségi médiás jelenlétét. A végleges sorrend az így kapott, összesített pontszám alapján állt fel.



Az első helyen Sebestyén Balázs szerepel, akinek 2017 után most másodszor sikerült újra a lista élére kerülnie. Két helyet lépett előre 2020-as helyezéséhez képest.



A második hely Ördög Nóriáé lett, aki az idén nyolcadik alkalommal összeállított, celeblistán egyszer sem csúszott még a negyedik helynél lejjebb.



Hosszú Katinka a harmadik helyen végzett. A háromszoros olimpiai bajnok úszó értékét 2018 óta vizsgálja a Forbes, és ez az első alkalom, hogy nem ő az abszolút győztes.



A negyedik helyen a Street Kitchen és a Konyhafőnök arca, Fördős Zé, az ötödiken pedig Majka végzett.



A listán olyan új nevek is megjelentek, mint Puskás Peti - aki a 15. helyre futott be -, vagy Csobot Adél - ő a 17. helyen nyitott. De új arc a Konyhafőnökből ismert 14. Sárközi Ákos. is.



A Forbes értékelése szerint a top 20-ba még mindig leginkább csak azok tudnak bekerülni, akik állandóan a vezető tévécsatornák képernyőjén vannak főműsoridőben, ám a YouTube-ról, Instagramról és Facebookról ismert "self-made online sztárok" egyre erősödnek.