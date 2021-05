Gyereknap

A hamisított játékok veszélyeire figyelmeztet több szervezet

A nem megbízható forrásból származó játékszerek fulladást okozhatnak, mérgező vegyi anyagokat tartalmazhatnak, esetleg olyan hangosak is lehetnek, hogy károsíthatják a gyermekek hallását. 2021.05.30 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hamisított játékok veszélyesek lehetnek, és az általuk okozott gazdasági kár is jelentős - figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közös közleménye.



Az MTI-hez vasárnap eljuttatott tájékoztatásuk szerint a nem megbízható forrásból származó játékszerek fulladást okozhatnak, mérgező vegyi anyagokat tartalmazhatnak, esetleg olyan hangosak is lehetnek, hogy károsíthatják a gyermekek hallását. Az általuk okozott gazdasági kár Magyarországon évente meghaladja a 3,3 milliárd forintot, és ehhez hozzájön a viszonteladók vesztesége is - írták.



Az Európai Bizottság adataira hivatkozva hangsúlyozták, hogy a hamisított játékok aránya az EU-t célzó illegális kereskedelemben is jelentős, hiszen a közösség külső határain 2018-ban lefoglalt 27 millió hamis termék 14 százalékát a hamis játékok tették ki. Ez a második legnagyobb arány a cigarettát követően. Uniós felmérések szerint ráadásul a játékszektort érintő hamisítások miatt az elmúlt években több mint 13 ezren veszítették el az állásukat - tették hozzá.



A közlemény szerint az Europol januárban zárult, Magyarországra is kiterjedő akciója szintén jelentős mennyiségű hamisítást derített föl, és ennek eredményeként 125 bírósági eljárás indult. A lefoglalt játékokat rendkívül nehéz megkülönböztetni az eredetiektől, és szinte mindig komoly egészségügyi kockázatot jelentettek, ugyanis nem estek át a törvény által előírt szigorú biztonsági vizsgálatokon.



Idézték a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét, Pomázi Gyulát, aki közölte: a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak azon, hogy visszaszorítsák a hamis játékok piacát. Az elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy vásárláskor fontos tájékozódni, és érdemes magyar gyártótól származó terméket vásárolni.



Mivel a hamisított játékok szinte pontos másolatai az eredeti termékeknek, a három szervezet közös közleményében a megelőzés leghatásosabb módszereként azt ajánlotta, hogy a vásárlók a közismert forgalmazókat, márkaboltokat keressék. Olcsó termékekkel nem éri meg kockáztatni - írták.