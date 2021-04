Sztárpár

'Árad belőlük a harmónia' - összeházasodik Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea

Szerda este a Bors számolt be először arról, hogy a csütörtöki Hot! magazin címlapja erős lesz: Mészáros Lőrinc megkérte Várkonyi Andrea kezét, a tévés pedig igent mondott.



A magazinban a műsorvezető vall a kapcsolatáról Mészáros Lőrinccel, és elmondja azt is, hogyan ismerkedett meg az üzletemberrel. A hot! névtelen források (ismerős, tévés kolléga) alapján számolt be Várkonyi és Mészáros kapcsolatáról.



"Mi is meglepődtünk, hogy mennyire természetes köztük minden. Kár lenne tagadni, hogy eleinte volt bennünk némi bizonytalanság a kapcsolattal szemben, Andit pedig féltettük a támadásoktól, de amikor láttuk őket együtt, az egész olyan egyértelmű lett. Árad belőlük a harmónia és az, hogy mennyire szeretik egymást. Így nem is csodálkoztunk, amikor kiderült, hogy Lőrinc megkérte Andi kezét, s hogy összeházasodnak" - árulta el a lapnak az egyik forrás. Maga Várkonyi mindössza azt nyilatkozta a Hot!-nak:



"A magánéletemet továbbra sem szeretném a címlapokon élni, remélem, ezt megértitek. A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok, most meg már pláne nem az."



Hónapok óta keringett a pletyka, hogy egy párt alkotnak. A műsorvezetőt eljegyzési gyűrűje buktatta le egy reggeli műsorban, ahol meghívott vendégként tűnt fel.