Gólyahír

Második gyermekét várja Meghan Markle

Második gyermekét várja Meghan sussexi hercegnő, a brit uralkodó unokájának, Harry hercegnek a felesége. A hírt vasárnap este jelentette be a házaspár szóvivője.



A házaspár vasárnap közzétett egy fekete-fehér, művészi kivitelezésű portrét is saját magáról, és a fotón jól látszik, hogy a hercegnő gyermeket vár.



Harry és Meghan első gyermeke, Archie Harrison Mountbatten-Windsor 2019. május 6-án született.



Harry a hatodik, Archie a hetedik a brit trónutódlási sorban, így Sussex hercegének és hercegnőjének második gyermeke a nyolcadik helyre kerül.



Harry és Meghan tavaly visszalépett ugyan a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióitól, de hercegi, illetve hercegnői címüket megtartották és jelenleg is szerepelnek a brit trónöröklési sorban.