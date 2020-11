Emberség

Csodás történetet osztott meg egy kaposvári nő, mégis nekimentek a kommentelők

Megható és egyben csodálatos történetet osztott meg egy kaposvári nő a Facebookon. A posztban leírta szomorú, ám emberségből jeles történetét, amely során egy férfin és annak családján segített. Az apa pusztán aprót kért, hogy enni tudjon adni legalább a kisgyerekének, ám végül egy jó nagy szatyrot kapott, amiben nem csak alapvető élelmiszerek voltak, hanem kis kedvességek a picinek is.



A hölgynek végül módosítania kellett a posztját, és a blokkot is mellékelnie kellett, mert ahelyett, hogy történetével másokat is arra sarkallt volna, hogy segítsenek a rászorultakon, a kommentelők nekiestek, hogy a történetet lopta, hogy ez egy régi sztori, amit újra elővett, és különben is egy szenzációhajhász ember. Szerencsére sokan voltak, akik megkönnyezték a történetét és reméljük sok embert arra ösztönöz, hogy segítsen másokon, pláne karácsony közeledtével.

De lássuk a történetét, amely, reméljük, megmelengeti a mi olvasóink szívét

A hölgy 2020.11.20-én ment vásárolni az egyik nagy áruházláncba. A parkolóban állította meg egy 35-40 év közötti fehér férfii, akinek a szemei nagyon szomorúak voltak. Csak aprót kért, de a hölgy nem adott neki, azt mondta, inkább megveszi neki, csak mondja meg, mire van szüksége.



"Amit egy három éves kisgyerek meg tud enni" - válaszolta. A hölgy szíve és gyomra is összeszorult a választól. Sietve bevásárolt a férfinak és szerencsésen meg is találta őt a parkolóban. A férfi le volt döbbenve a sok-sok élelmiszertől, ami közé még keksz, puding és csoki is fért. Végül mindketten sírva mentek tovább.



A teljes történet a hölgy posztjában olvasható.