SMA

Zente hivatalosan is megtette az első lépéseket! - videó

Egy évvel ezelőtt, ezen a napon került sor hazánkban az első Zolgensma génterápiára - írta a "Zente SMA 1 Tiny Hero - Stronger than SMA" Facebook-oldal.



"A mi kisfiúnk kaphatta meg Nektek és a Bethesda kórház csapatának köszönhetően!" - folytatták a szülők a bejegyzést, és készültek is az évfordulóra.



"Hosszú köszönőbeszéddel, videóval arról milyen volt Zente 1-2 hónaposan, még egészségesnek hitt állapotban, majd 5 hónaposan teljesen leépülve, aztán pedig bemutatva a visszaépítkezés/fejlődés állomásait."



Most mégsem ez következik.



"Az élet ismét felülírta a terveim! Zente szeretne az én soraim, szavaim helyett köszönetet mondani! Megint sikerült neki idő előtt, farzsebből előrántani a "várt váratlan" kártyát! Úgy döntött ejött az első bizonytalan, gyenge, ugyanakkor nagyon is tudatos első lépések ideje!"



Picike kezeit tavaly még segítséget remélve nyújtotta felétek. Most pedig ezeket a picike kezeket szeretett gyógytornásza felé nyújtotta, amellyel új fejezet kezdődött! Zente hivatalosan is megtette az első lépéseket!



Érdemes végignézni a videót!