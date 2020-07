Nagy-Britannia

Titokban férjhez ment Beatrix hercegnő, a brit uralkodó unokája

Férjhez ment pénteken Beatrix hercegnő, II. Erzsébet királynő 31 esztendős unokája. Az esküvőt eredetileg májusra tervezték, de a koronavírus-járvány miatt új időpont nyilvános kijelölése nélkül elhalasztották. A windsori királyi rezidencián, szűk családi körben tartott pénteki ceremóniát az udvar előre nem jelentette be.



Beatrix hercegnőt - András yorki hercegnek, a brit uralkodó harmadik gyermekének elsőszülött leányát - tavaly szeptemberben jegyezte el Edoardo Mapelli Mozzi 37 éves olasz ingatlanmágnás. A Buckingham-palota - a királynő londoni hivatala - közölte, hogy a szűk körű pénteki esküvőn jelen volt a 94 esztendős uralkodó és századik életévében járó férje, Fülöp edinburghi herceg.



A palota szóvivője hangsúlyozta, hogy a ceremónián maradéktalanul érvényesítették a kormány által a járvány megfékezésére életbe léptetett intézkedéseket. A március 23-án bevezetett nagy-britanniai korlátozások értelmében a legutóbbi ideig esküvőket, keresztelőket és egyéb ceremoniális társadalmi rendezvényeket sem lehet tartani, és ez alól a királyi család sem volt kivétel. Az esküvők tilalmát a járvány jelentős enyhülése nyomán a brit kormány július 4-én feloldotta, de előírta, hogy a ceremóniákon legfeljebb harminc meghívott vendég vehet részt.



Beatrix a kilencedik a brit trónutódlási sorban, de valójában senki nem számol azzal, hogy valaha is ő lenne az Egyesült Királyság uralkodója. Hercegnőként és az uralkodó unokájaként jogosult a "királyi fenség" megszólításra, de a királyi család hivatalos mindennapi tevékenységében nem vesz részt, polgári állása van: Beatrice York néven az Afiniti nevű, New York-i székhelyű szoftvertechnológiai vállalat alelnöki tisztségét tölti be.



Beatrix húga, a 28 esztendős Eugénia hercegnő 2018 októberében ment férjhez a szintén polgári származású 33 éves Jack Brooksbankhez. Brooksbanknek saját borkereskedő cége van, emellett ő az Oscar-díjas hollywoodi sztár, George Clooney és barátai alapította - a Diageo brit szeszesitalgyártó óriás által két éve egymilliárd dollárért felvásárolt - Casamigos tequilacég globális márkanagykövete.