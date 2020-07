A szépség belülről fakad

Beszólt egy társaság a kopasz kislánynak, egy fiatal lányt keres az anyuka

Egy 16-18 év körüli lányt keres egy anyuka a Facebook segítségével, aki 2020.07.10-én, 18:30 körül Esztergomban, a Palkovics pad környékén 3 fiúval sétált.



"A lányaim akkor jöttek evezős edzésről. A fiúk közül az egyik azt mondta:

- Nézzétek, ott egy kopasz lány." - kezdte a történetet a közösségi oldalon az anyuka.



Mire a lány, akit keres az anyuka, csak ennyit mondott:

- De olyan szép!



"Igen, a lányom valóban kopasz és nekem így is Ő a legszebb. KÖSZÖNÖM Neked, hogy neked is szép, és hogy ezt ki is mered mondani. Szeretném, hogy tudd, ez a kislány nagyon boldogan jött haza tegnap, s nagyon boldogan mesélte el ezt nekem - mesélte a posztjában.



"Nem tudom, hogy ki vagy, remélem eljut hozzád ez a poszt. Légy büszke magadra és légy büszke a szüleidre, hogy ilyen CSODÁLATOS embert neveltek belőled!" - írta a hálás szülő, aki azt is kérte, hogy ossza meg mindenki a posztját, hogy elérjen a lányhoz.