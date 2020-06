Állatok

Elpusztult Bob, a világ leghíresebb kóbor macskája

A gazdája, James Bowen egykori drogfüggő londoni utcazenész által írt könyvek tették ismertté a vörhenyes szőrű állatot, a bestsellerré vált kötetek 40 különböző nyelven, 8 millió példányban keltek el. 2020.06.18 09:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 14 évet élő macska halálhírét Bowen kiadója, a Hodder and Soughton közölte. A könyvbemutató turnéknak és világkörüli utazásoknak köszönhetően Bobnak "hihetetlen élete volt" - írta a kiadó.



James és Bob sikertörténete 2007-ben kezdődött. A drogfüggő férfi ekkor találta meg a sérült állatot és úgy döntött, megpróbálja meggyógyítani és felerősíteni. Ezután meg akart tőle szabadulni, de a később Bobnak elnevezett négylábú mindenhová követte és végül elszakíthatatlanná váltak.



Bobbal az oldalán az utcazenéléssel és a hajléktalanmagazin árusításával pénzt kereső James a londoni belváros nevezetességévé vált. Hogy végül sikerült legyőznie heroinfüggőségét, James saját elmondása szerint ennek a különleges kapcsolatnak köszönheti.



Végül Bowen könyvet írt barátságukról 2012-ben, mely magyarul Bob, az utcamacska - Hogyan talált rá a remény egy férfira és macskájára a nagyváros utcáin címen, folytatása pedig Bob szerint a világ címmel jelent meg. A nagy sikernek köszönhetően az első kötetet 2016-ban azonos címmel meg is filmesítették Bobbal a főszerepben. Bowen azóta öt további kötetet is kiadott szeretett macskájáról, és a BBC szerint még idén bemutatnak egy újabb filmet, melyben szintén önmagát alakítja a vörös szőrű kedvenc



James Bowen szerint Bob megmentette az életét. "Ez ennyire egyszerű. Sokkal több volt mint társ. Vele az oldalamon iránymutatásra leltem, célra, amely addig hiányzott. Több ezer emberrel találkozott, milliók szívét érintette meg. Nem volt hozzá fogható macska és soha nem is lesz. Úgy érzem, mintha kihunyt volna a fény az életemben. Sohasem fogom elfelejteni" - írta Bowen könyveinek hivatalos Facebook-oldalán.