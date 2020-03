Járvány

Továbbra is a nap 24 órájában elérhető a gyerekek lelkisegély-vonala

Továbbra is a nap 24 órájában elérhető a gyerekek lelkisegély-vonala. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány az egészségügyi veszélyhelyzet alatt is a nap 24 órájában biztosítja a 116-111-es európai harmonizált hívószámon elérhető ingyenes és anonim lelkisegély-vonalát.



Az alacsonyküszöbű szolgáltatás várja a 24 év alatti fiatalok hívását is, amelynek rendelkezésre állásához a Comnica Kft. nyújt technikai és anyagi támogatást.



A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ingyenes segélyvonalain az elmúlt héten több mint 100 olyan hívást fogadtak, amelyeknek fókuszában a koronavírus-járvány okozta stressz, és az ezzel való megküzdés állt.



Az egészségügyi veszélyhelyzetben különösen fontos a fiatalok mentális egészsége. A gyerekek és a fiatalok a megváltozott hétköznapokban is éjjel-nappal hívhatják a 116-111 Lelkisegély-vonalat és változatlanul elérhetők számukra online szolgáltatásaink is.



Megkeresőik a www.kek-vonal.hu oldalon elérhető chatszobában és anonimitást biztosító levelező felületükön is megoszthatják problémáikat, nehézségeiket, félelmeiket, nem csak a kialakult helyzettel kapcsolatban.



A 116-000-ás európai harmonizált hívószámon várják szülők, hozzátartozók vagy szakemberek hívásait, ha egy gyermek érdekében szeretnének konzultálni.