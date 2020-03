Közöny

Abortuszára készülve izgatottan nevetgélt a TikTok-on egy fiatal lány

Szinte futótűzként terjedt az a videó, amit egy fiatal lány osztott meg a TikTok oldalon. Barátnőjével együtt vihorászott, miközben éppen az abortuszára készült.



A felvételen Ashley dicsekedett a hasával, majd mellé tették a pozitív terhességi tesztet is. "Abortusz-idő, második rész" - írta hozzá, amely szerint ez már nem az első művi terhességmegszakítása.



A nőgyógyászati klinikán a lány, a beavatkozásra várva, táncolt is, miközben egy láthatóan szomorú pár is ült a folyosón, ennek köszönhető a szomorú fej a kommentjében.



Mikor a műtét előtt hasi ultrahanggal ellenőrizték a lányt, és a zigóta is látható volt a felvételeken, nagyokat kuncogott a videót készítővel együtt.



A TikTok végül korlátozta a lány fiókját. A Live Action csoport szerint a videó borzalmasan sért számos jogot.